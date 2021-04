Conform publicației britanice The Guardian, familia a transmis un mesaj public în care preciza că Earl a fost un mare luptător până la finalul vieții. Aceștia au mai spus că muzica sa a inspirat multe generații și va continua să inspire și pe cele viitoare.

DMX a reușit să ajungă pe locul I cu mai multe albume în topurile americane, lăsând în urmă piese-imn, precum Party Up (Up in Here), What’s My Name? and X Gon’ Give It to Ya. Simmons va rămâne un reprezentant de seamă al scenei Gangsta Rap din SUA.

DMX a realizat mai multe colaborări cu artiști americani de top din sfera hip hop, precum Jay-Z, Ja Rule, Eve și LL Cool J. Simmons a fost condamnat în repetate rânduri pentru fapte precum posesie de droguri și de arme, cruzime împotriva animalelor sau conducere periculoasă a unui vehicul.

DMX a lansat 8 albume, printre care And Then There Was X (1999), The Great Depression (2001) și Grand Champ (2003). Rapperul lasă în urmă și 15 copii, cel mai mic fiind născut în 2016 (Exodus Simmons).