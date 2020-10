Doliu în lumea filmului românesc. Un actor legendar a murit de coronavirus 

Virusul s-a dovedit nemilos în cazul cazul actorului şi cascadorului Miron Murea, corpul acestuia cedând într-un final.

Prietenii săi au fost devastaţi la aflarea veştii şi au transmis mai multe mesaje de condoleanţe.

"A fost un om deosebit, foarte inimos, veşnic dornic să îi ajute pe cei din jur. Eu am avut iniţiativa de a face în fiecare an câte un parastas pentru colegii cascadori, dar vă daţi seama că nu puteam face totul de la Paris. Sigur, eu am trimis banii, dar Miron s-a oferit să se ocupe de toată partea organizatorică, împreună cu Jean Polizache. Prima oară ne-a onorat cu prezenţa şi nea Sergiu, nu cu mult timp înainte de a muri", şi-a reamintit, cu tristeţe în glas, fostul cascador Paul Misai.

Printre filmele în care şi-a făcut apariţia merita menţionate „Mihai Viteazul“, „Cu mâinile curate“, „Pentru patrie“, „Revanşa“ (regia Sergiu Nicolaescu), „Burebista“ (regia Gheorghe Vitanidis), „Stejar, extremă urgenţă“, „Ecaterina Teodoroiu“, „Iancu Jianu, haiducul“, „Iancu Jianu, zapciul“ (regia Dinu Cocea) sau „Racolarea“ (regia George Cornea). Ulterior, a fost director de producţie la filme precum „Domnişoara Christina“ (regia Viorel Sergovici) sau „Azucena, îngerul de abanos“ (regia Mircea Mureşan).