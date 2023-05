"Arh. Ion SACHELARIE (1927-2023)

Cu durere, ne despartim de dl. arh. Ion SACHELARIE, unul dintre cei mai longevivi arhitecti, cunoscut si recunoscut, respectat si iubit. Domnul arhitect a fost absolvent al Institutului Ion Mincu din Capitala, promotia 1954, si a contribuit la numeroase constructii comerciale, culturale si sportive, printre care se numara Teatrul Tandarica, Teatrul Lucia Sturza Bulandra, Caminul Studentilor arhitecti (str. Hristo Botev colt cu Calea Mosilor), amenajare stradul Tei, restaurant Snagov, imobil locuinte str. Poiana Narciselor nr. 45 si alte peste 60 de lucrari.

A format generatii de cadre medii din arhitectura romaneasca in calitatea sa de Director al Scolii Tehnice de Arhitectura, in perioada 1959-1964, a lucrat la Oficiul National de Turism si in multe alte institutii publice.

Ne alaturam domnului arh. Pavel Popescu care ne-a dat aceasta trista veste si aducem un ultim omagiu celui care a fost respectatul si indragitul arhitect Ion SACHELARIE.

Dumnezeu sa-l aiba-n paza!", anunță, întro postare pe Facebook, Uniunea Arhitecților din România.