Actorul canadian Julien Arnold, în vârstă de 60 de ani, a murit pe scenă în timpul unei reprezentații a piesei „A Christmas Carol” la Citadel Theatre, Edmonton, potrivit Deadline.

Incidentul s-a întâmplat subit duminică, în timpul unei reprezentații a piesei „A Christmas Carol” la Citadel Theatre din Edmonton, Alberta, Canada. Potrivit autorităților locale, actorul s-a prăbușit pe scenă în urma unei urgențe medicale, iar eforturile paramedicilor de a-l resuscita au fost fără succes. Cauza exactă a decesului nu a fost încă aflată.

Arnold, care avea 60 de ani, interpreta rolurile lui Marley și Mr. Fezziwig în spectacolul amintit. Citadel Theatre a anunțat vestea tragică printr-un comunicat, în care l-a descris drept un „artist talentat” și un „prieten drag al comunității teatrale din Edmonton”.

Originar din Edmonton, Canada, Julien Arnold era absolvent al Universității din Alberta, unde a obținut o licență în arte în 1989 și un masterat în regie în 2006. De-a lungul carierei sale, a jucat în numeroase producții, inclusiv „The Wizard of Oz”, „Beauty and the Beast” și „A Midsummer Night’s Dream”.

Arnold a fost, de asemenea, membru fondator al Free Will Players, o companie de teatru care organizează anual Freewill Shakespeare Festival în Edmonton.

Spectacolele rămase din „A Christmas Carol” vor fi dedicate actorului.