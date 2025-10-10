Doi tineri palestinieni, descoperiți ascunşi în semiremorca unui TIR, pe DN5, în județul Giurgiu

Doi tineri palestinieni, descoperiți ascunşi în semiremorca unui TIR, pe DN5, în județul Giurgiu/Foto: IPJ Giurgiu

Doi palestinieni de 16 și, respectiv, 21 de ani au fost descoperiți ascunși în semiremorca unui TIR, pe DN5, la Daia, în județul Giurgiu. Şoferul de naționalitate turcă s-a ales cu dosar penal pentru trafic de migranţi. 

Incidentul s-a petrecut joi după-amiazā, TIR-ul fiind oprit de polițiștii de frontieră pentru control. La volan se afla un cetățean turc, de 52 de ani.
 
În urma verificărilor efectuate asupra vehiculului, s-a constatat că în interior se aflau ascunși doi cetățeni de naționalitate palestiniană, de 16, respectiv 21 de ani, care nu dețineau documente de identitate.
 
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecerea frauduloasă a frontierei de stat.
 