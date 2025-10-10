Un nou caz de malpraxis scoate la iveală deficiențele actualei proceduri de soluționare a cazurilor de eroare sau cuplă medicală din România. De această dată, în centrul atenției se află cazul unui bebeluș care s-a născut pe data de 20 iulie, la Spitalul Județean de Urgență Reșița, și a murit subit o zi mai târziu, conform unui comunicat de presă remis de fundația FACIAS. Organizația susține că deși Ministerul Sănătății a dispus o anchetă prin Corpul de Control din subordine și, la aproape două luni distanță, concluziile raportului de control nu au fost publicate. FACIAS solicită publicarea imediată a concluziilor anchetei și aplicarea "celor mai aspre sancțiuni personalului medical vinovat". Atenție, urmează informații sau detalii cu puternic impact emoțional!