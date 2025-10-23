Jandarmii au intervenit la fața locului

Incidentul s-a petrecut joi, 23 octombrie. Speriat de comportamentul neobișnuit al animalului de companie, proprietarul casei a început să caute sursa agitației și a avut parte de o surpriză neplăcută: doi șerpi se strecuraseră în casă. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a apelat numărul de urgență 112, cerând ajutorul autorităților.

Un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți s-a deplasat imediat la fața locului. După ce au verificat fiecare încăpere, jandarmii au reușit să localizeze și să captureze reptilele folosind echipamente speciale. Operațiunea s-a încheiat fără incidente, iar cei doi șerpi au fost eliberați ulterior în mediul lor natural, la o distanță sigură de gospodării.

„Intervenția a fost una sigură și rapidă. Recomandăm cetățenilor să nu încerce pe cont propriu capturarea reptilelor, ci să solicite sprijinul specialiștilor prin apel la 112”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Mehedinți.

Astfel de cazuri nu sunt neobișnuite în mediul rural, mai ales în perioada toamnei, când reptilele caută locuri mai calde pentru adăpost. Autoritățile reamintesc populației că, în asemenea situații, calmul și apelarea imediată a serviciilor de urgență sunt cele mai sigure măsuri.

