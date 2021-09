Cei doi tineri au povestit, pe o rețea de socializare, experienţa pe care au trăit-o după ce au băut apă plată şi au început să acuze stări de rău, suferind amorţeli, stare de panică şi chiar puls ridicat.

Totul ar fi început după ce aceștia au băut apă plată, dintr-o sticlă sigilată, şi au simţit imediat că apa era iute.

În scurt timp, cei doi au avut simptome grave motiv pentru care au sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi au cerut ajutorul medicilor.

,,Ăștia suntem noi aseară, la spital. Și da, amândoi am avut nevoie de îngrijiri medicale după ce am consumat cel mai banal lucru…apă plată!!! Am adormit frumos copilul, am mâncat și noi ca oamenii cina la 11, apoi am băut apă (…). Instant mi-au amorțit buzele si limba si chiar am zis “ce naiba e picantă apa asta!?!”. După ce a băut si el a zis același lucru. După câteva minute deja aveam tot corpul amorțit, tremuram, aveam urechile înfundate, pulsul ridicat și o stare de panică…amândoi!!!

Și ca să fie treaba treabă, copilul era în dormitor cu febră (răcit), iar noi ne simțeam din ce în ce mai rău. Am decis să sunăm la salvare, care a venit foarte repede, am sunat o prietenă care este vecina cu noi si am rugat-o să stea cu copilul si am plecat cu ambulanța la spital. Acolo ne-au făcut niște analize care au ieșit ok si ne-au spus ca am avut noroc ca am băut o cantitate foarte mică si ca s-ar putea ca apa să aibă urme de detergent. Efectul a ținut cam 2 ore si norocul nostru a fost că am băut foarte puțin. Urmează să sunăm la protecția consumatorului si să facem niște analize apei. Ceea ce vreau sa spun este că se putea ca din sticla asta de apă să bea si copilul, care are 1 an si 9 luni…si nu vreau sa îmi imaginez ce efect avea la el dacă la noi a fost în halul asta", a scris femeia, într-o postarea pe Facebook.