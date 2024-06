Informația că procurorii au deschis încă de anul trecut un dosar penal legat de presupusa colaborare a lui Nicușor Dan cu Securitatea, în perioada când era elev și olimpic internațional la matematică, a fost oferită chiar de Biroul de Investigații Criminale al Poliției, într-o adresă către redacția Solid News.



"În urma cercetărilor care se efectuează în dosarul penal cu nr. ..../2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5, București, în temeiul articolului 169 170 din Codul de procedură penală, vă solicităm să ne comunicați modul în care ați intrat în posesia înscrisului atașat, precum și alte informații ce pot fi utile cauzei", se spune în adresa trimisă de către Poliția sectorului 5.

Adresa trimisă readacției Solid News.





"Când am primit acest document, în primă instanța am fost tentat să acuz o hărțuire a mediului de presă apropos de faptul că un document de interes a fost făcut public. Această adresă este însă extrem de importantă pentru că dezvăluie o bombă: faptul că există un dosar penal din 2023, poate o jumătate de ani, poate mai bine de un an, de când acel document legat de colaborarea lui Nicușor Dan cu Securitatea se cercetează.

În această situație se deschid mai multe ipoteze:



1. De ce se cercetează, a încercat cineva să-l șantajeze pe Nicușor Dan în 2023 si el a făcut plângere la procurori acesta s-a adresat poliției?



2 A beneficiat cineva de acest document și s-a sesizat parchetul, poate la solicitarea lui Nicușor Dan, poate din oficiu?

3. Cum a fost folosit acel document, presupun, pentru a obține contracte cu primăria, pentru că ce altceva se poate face cu un document de șantaj care te arată turnător, când tu ești primar?", a explicat Cozmin Gușă.



Analistul politic a mai subliniat faptul că de vreme ce dosarul nu s-a închis rapid, în 2023, cu concluzia că documentul respectiv este un fals, sugerează tocmai faptul că acesta ar fi real.

"Din discuțiile mele cu specialiștii, inclusiv foști ofițeri din SIE și serviciile militare, au confirmat că documentul are valoare de autenticitate. Deci eu sunt convins că vorbim despre un document autentic", a mai afirmat Cozmin Gușă, în direct la Realitatea Plus.

