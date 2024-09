Inundațiile cu care județul Vaslui s-a confruntat în ultimele zile scot la iveală un alt clasament care nu ne face deloc cinste, cea a locuințelor asigurate. Județul Vaslui are un grad de acoperire prin asigurare împotriva dezastrelor de 12%, iar județul Galați are 20%, gradele de acoperire fiind astfel foarte mici și sub media națională, care este de 23%, a declarat directorul general adjunct al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), Cosmin Tudor. Asigurarea împotriva dezastrelor naturale este obligatorie pentru toate locuințele, conform Legii 260/2008, cu modificările și completările ulterioare. Costul anual este de 130 de lei pentru clădirile construite din materiale durabile și 50 de lei pentru locuințele din chirpici sau paiantă. Suma maximă asigurată prin polița PAD este de 100.000 de lei pentru prima categorie de locuințe, respectiv 50.000 pentru cea de-a două.

„Județul Galați are un grad de acoperire prin asigurare de 20% iar Vasluiul are 12%, deci gradele de acoperire sunt foarte mici și sunt sub media națională, media națională fiind 23%. Partea mult mai gravă este că în mediul rural, de obicei, acoperirile prin asigurare sunt la jumătate. Dacă ne uităm, de exemplu, la localitățile afectate din Galați și Vaslui, o să vedem că avem grade de acoperire între 7% și 8%”, a explicat reprezentantul PAID. El a precizat că sunt foarte puține locuințe asigurate și, „având în vedere că în media s-au vehiculat cifre cu sursă oficială DSU sau Ministerul Mediului, și anume 5.400-5.500 de locuințe avariate, la gradul nostru de cuprindere ne așteptăm că maximum 1.500 de dosare de daune să fie de plată”.

Cosmin Tudor a precizat că PAID pot plăti foarte repede despăgubirile, în câteva zile, cu condiția să existe polițe de asigurare în vigoare, iar societatea să fie anunțată că există daune. „Sunt deja societățile de asigurare, partenere cu PAID, care distribuie această poliță și care fac constatările. Deja au plecat cu echipe către zonele avariate”, a spus reprezentantul PAID. El estimează că societatea de asigurări va începe plățile de săptămâna viitoare, „acolo unde sunt actele în regulă”, iar în două-trei zile de la primirea tuturor documentelor se va face plata. „Oamenii nu au cum să dea telefoane imediat asigurătorilor, pentru că prima lor grijă este să-și limiteze pagubele, să scoată mâlul din locuințe, apă, și după aceea urmează să ne anunțe. La prima oră erau doar cinci notificări, nesemnificativ, dar în cursul săptămânii acestea vor începe să vină notificările”, a mai afirmat directorul general adjunct al PAID, pentru Agerpres.

Cosmin Tudor a mai declarat că, deocamdată, nu se poate estima valoarea totală a despăgubirilor pentru cele două județe afectate de inundații. „Ar trebui să vedem ce este în teren, pentru că apă a fost foarte mare. Ne așteptam la niște dosare destul de mari, dar trebuie să vedem ce rămâne după ce se retrage apă. Probabil că în două săptămâni vom avea o cifră mult mai apropiată de realitate”, a afirmat acesta. Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este pregătit financiar și operațional să despăgubească proprietarii asigurați afectați de inundații, a informat anterior PAID.

Societatea subliniază că fondurile proprii sunt suficiente pentru a răspunde tuturor cererilor de despăgubire rezultate în urmă inundațiilor produse în ultimele zile. Totodată, reprezentanții PAID amintesc faptul că, în cazul unui dezastru major, PAID beneficiază de cel mai mare program de reasigurare din Europa Centrală și de Est, în valoare de 1,3 de miliarde de euro, pentru reconstrucția locuințelor asigurate în față celor trei riscuri de calamitate: cutremur, alunecări de teren și inundații.

