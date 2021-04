Vlad Voiculescu a început cursurile la ”Vienna University of Economics and Business” în 2001, la 18 ani, direct de pe băncile liceului din Pucioasa. A avut însă nevoie de un deceniu să termine facultatea, după cum el însuși a recunoscut.

”Eu am terminat toate examenele, cu excepția a două dintre ele, în timp record, în 4 ani.(...) Cred că a mai durat 1-2 ani și am dat și celelalte două examene. Apoi, cu lucrarea de diplomă am lungit-o, pentru că am prioritizat altele. Au fost anii în care am muncit pe brânci… și seara organizam tabere de germană sau căutam medicamente. Cinstit să vă spun, dacă nu mă presa prietena, probabil că nici nu aș mai fi terminat lucrarea aceea. Tot ce vă spun poate fi verificat la Universitate, respectiv la angajatori”, a povestit fostul ministru.

Explicațiile au venit după ce în presă a apărut o copie a diplomei vieneze, cu data de eliberare 4 octombrie 2011. O diplomă destul de bizară, pentru că poartă numele de ”notificare” și prevede că poate fi contestată de oricine, în termen de două săptămâni. În urma verificărilor făcute de jurnaliștii de la ”criticii.ro” reiese că, de fapt, certificatul prezentat de Vlad Voiculescu este pentru un curs de un an destinat tinerilor din Europa de Est. În schimb, jurnaliștii de la InPolitics au luat legătura cu ofițerul de presă de la ”Vienna University of Economics and Business Administration”, Cornelia Moll, care, inițial, a afirmat că nu poate furniza niciun fel de informație despre foști sau actuali studenți. În cele din urmă, aceasta a admis că diploma transmisă de fostul șef de la Sănătate pare în regulă.

După demitere, Vlad Voiculescu a reluat explicațiile despre diploma de studii.

”Asta cu diploma este foarte interesant, a fost una dintre dezbaterile pe care n-am știut cum să o abordez de fapt în mandatul ăsta. Mai întâi am luat-o ca pe o glumă proastă. Mi-a fost jenă să mă laud cu diploma mea de la o Universitate de top din Europa, care este Universitatea de Economie din Viena, este in top 10 la nivel european. Mi s-a părut penibil să vin să arăt diploma și să o arăt încă o dată și încă o dată și încă o dată. Recunosc că nu știu cum sa abordez... Ce ar trebui să fac, să mi-o pun pe piept?! E în germană”, a explicat fostul ministru la un post TV.