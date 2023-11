Nimeni nu este profet în ţara sa, nici măcar preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care a recunoscut vineri că fiul ei şi-a pierdut "aproape toţi" banii pe care i-a investit în active cripto, în pofida a numeroase avertismente, transmite Reuters.



Lagarde este de mult timp un critic al criptomondelor, pe care le consideră speculative, fără valoare şi un instrument folosit deseori de infractori pentru activităţi ilicite.



"M-a ignorat complet, ceea ce este dreptul lui", a spus Lagarde la o întâlnire cu un grup de studenţi organizată la Frankfurt. "Şi apoi a pierdut aproape toţi banii pe care i-a investit", a adăugat preşedintele BCE.



"Nu este vorba de sume mari dar a pierdut aproape 60% din ce investise. Aşa că atunci când am avut o nouă discuţie cu el despre acest subiect, a recunoscut, fără tragere de inimă, că am avut dreptate", a adăugat Lagarde.



Preşedinta BCE are doi fii cu vârsta de peste 30 de ani dar nu a precizat despre care dintre ei este vorba.



BCE a cerut o reglementare la nivel mondial pentru activele cripto, în ideea de a-i proteja pe consumatorii care nu sunt conştienţi de riscuri şi totodată pentru a închide o portiţă care poate fi utilizată pentru a direcţiona fonduri către terorişti sau care permite infractorilor să îşi spele banii.



Îngrijorările că monedele emise de entităţi private ar putea înlocui banii guvernamentali se numără printre motivele pentru care BCE a lansat propriul său proiect de euro digital, însă mai sunt mulţi ani până când instituţia de la Frankfurt va emite bani digitali.



Luna trecută, BCE a lansat "faza pregătitoare" pentru un euro digital dar a precizat că va avea nevoie de aproximativ doi ani până când va fi în măsură să decidă dacă va introduce sau nu o monedă digitală.