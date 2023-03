Dezinformarea nu are limite la televiziunea rusească de stat. O prezentatoare pretinde că Rusia a învins Ucraina încă după primele 3 zile de război și că acum țara sa este în război cu NATO.

"Nu suntem într-un război cu Ucraina. Ucraina a fost înfrântă în primele două sau trei zile de război. Apoi a început războiul cu NATO. Și nu doar cu NATO, noi suntem în război și cu țări non-NATO. Deci, acum există un război cu NATO pe teritoriul Ucrainei. Gândiți-vă doar, ce se va întâmpla când vom câștiga acest război? În mod deliberat nu spun dacă vom câștiga, ci când vom câștiga, pentru că nici nu vreau să mă gândesc la „dacă”, cu voia lui Dumnezeu. ", spune o jurnalistă.

Russian propagandist Simonyan says that Russian victory in Bakhmut (she calls the city its Soviet name - Artemivsk) will be a big victory over NATO. pic.twitter.com/i9ra9R4j5N