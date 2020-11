Dezinfectanți de mâini neconformi, care pot provoca ORBIREA, pe piața din România. Cum îi recunoști

Situația este complicată în ceea ce privește dezinfectanții neconformi care au fost descoperiți de inspectori.

"E dificil sa ne dam seama de un dezinfectant ca nu corespunde scopului pentru care a fost fabricat. Comisia Europeana a transmis o atentionare cu privire la 9 marci de dezinfectant de maini gasite neconforme. Ne aflam la a doua atentionare, pana in prezent sunt 15 alerte cu privire la marci de dezinfectant de maini neconforme. In compozitia lor gasim substante care nu sunt prietenoase cu omul: emulsificatori, care retin apa, conservanti, parfum, coloranti. Consumatorii ar trebui sa urmareasca lista de ingrediente, sa-i aleaga pe cei cu lista scurta, care nu abunda in coloranti, emulsificatori", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumatori.

"Spirtul sanitar e la fel de util in dezinfectarea mainilor in aceasta perioada si prezinta avantajul ca, in compozitia lui, sunt 3 subtante: apa demineralizata, alcool etilic si albastru de metil", a explicat acesta.

"Au fost descoperite 3 marci de dezinfectant de maini fabricate pe baza de metanol, interzis in fabricarea acestor produse, alcoolul metilic este extrem de agresiv cu organismul, poate provoca orbirea", a mai spus Stanciu.