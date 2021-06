Proiectul de lege a primit 86 de voturi ”pentru” şi 47 ”împotrivă”.

Social-democrații s-au opus desființării IRR. Săptămâna trecută, senatorul PSD Lucian Romaşcanu declara în plen că e mai uşor să dărâmi decât să construieşti, susţinând că iniţiatorii proiectului puteau corecta legea fără să recurgă la desfiinţarea institutului, care poate să facă foarte multe pentru memoria Revoluţiei române.

”E mai uşor să dărâmi decât să construieşti. E mult mai uşor pentru dumneavoastră, stimaţi colegi din partea dreaptă a ţării, să legiferaţi plecând de la umori personale şi negândind la ceea ce trebuie să se întâmple cu adevărat, aveaţi instrumentul corectării legii, îl aveam cu toţii, aţi ales să desfiinţaţi un institut care putea şi poate să facă foarte multe pentru memoria Revoluţiei române. Este o ruşine ceea ce se întâmplă”, a susținut Romașcanu.

Senatorul USR-PLUS Cristian Bercea a subliniat că IRR nu-l mai recunoaşte pe Ion Iliescu drept preşedinte, însă nu acelaşi lucru se întâmplă cu PSD.

”Am fost cu toţii martori, acum câteva luni de zile, la încercarea patetică a Institutului de a se debarasa de Ion Iliescu. IRR nu-l mai recunoaşte pe Ion Iliescu drept preşedinte, lucru care nu se întâmplă şi cu PSD. Am văzut că în campanie PSD a spus că s-a reformat, s-a lepădat de Liviu Dragnea (...). Întrebarea mea este următoarea: PSD, te lepezi de Iliescu?”, a spus acesta.

În replică, Romaşcanu a acuzat că USR-PLUS nu are istorie, un trecut la care să se raporteze.

”Dumneavoastră n-aveţi istorie. Din fericire sau din nefericire, n-aveţi un trecut la care să vă raportaţi cu regret, cu învăţătură sau cu acceptare. Noi ne-am asumat trecutul cu toate ale sale şi încercăm să ne îndreptăm pe cât posibil. Dumneavoastră în schimb construiţi prin prezentul de azi un trecut pentru care mâine, poimâine vă va fi foarte ruşine”, a spus social-democratul.

Liderul grupului senatorial USR-PLUS, Radu Mihail, a răspuns că alianţa pe care o reprezintă are istorie, arătând că în 13-15 iunie s-a aflat la Piaţa Universităţii, unde a fost aproape să fie bătut de mineri.

”Noi, USR-PLUS, avem istorie, acum 31 de ani, pe 13 şi 15 iunie eram în Piaţa Universităţii, aproape am fost bătut de mineri la facultate, de unde ieşeam de la examen şi ştim foarte bine ce înseamnă Ion Iliescu şi ce au făcut acei oameni împotriva noastră până acum. Trecutul acela ne-a făcut ca într-un final să ne hotărâm să intrăm în politică, dar nu puteţi nega faptul că noi suntem cei care am stat şi am muncit, am plătit taxe şi impozite şi acum vrem să scăpăm de Ion Iliescu şi tot ce înseamnă rămas după el, din păcate, şi în această sală”, a punctat Mihail.

Desființarea IRR a fost susținută și de AUR. Liderul senatorilor din acest partid, Claudiu Târziu, a declarat că Institutul trebuie desființat ”mult mai demult, pentru că are realizări foarte puţine, în condiţiile în care a fost destul de generos finanţat şi mobilat cu mulţi angajaţi, însă nu poţi să legiferezi în funcţie de simpatii şi antipatii”.

”Nu mă poate nimeni bănui că îl iubesc, că îl stimez şi că îl apreciez foarte tare pe fostul preşedinte al României din multe pricini şi prima este pentru că îl consider vinovat de stagnarea ţării, cel puţin un deceniu. De asemenea, îl consider vinovat pentru toată pletora mafiotică şi ticălos stângistă, pe care a ocrotit-o, a promovat-o şi pe care a lăsat-o să se manifeste în plenitudinea ei, în structurile de putere ale ţării (...). Nu poţi să legiferezi în funcţie de simpatii şi de antipatii. Trebuie să te gândeşti care este rostul pentru societate al acestui proiect de lege”, a mai spus Târziu.

La rândul său, Virgil Guran, liderul grupului senatorial liberal, a spus ca liberalii au propus acest proiect pentru că România trebuie să renunţe la instituţii care nu-şi ating scopul şi consumă bani.

”Văd că se duce discuţia către o persoană care a fost preşedintele României şi că această lege ar fi fost promovată pentru a-l îndepărta pe Ion Iliescu, o răzbunare, cum vreţi să o numiţi. Nu, credeţi-mă, PNL a venit cu acest proiect sprijinit de ceilalţi colegi din coaliţie pentru a începe odată un lucru care ar trebui să înceapă în România: să renunţăm la instituţii care nu-şi ating scopul şi care consumă bani. Şi sunt destule (...). PNL va vota pentru desfiinţarea institutului”, a conchis Guran, potrivit Agerpres.

Citește și: ”Ion Iliescu a demisionat de la șefia Institutului Revoluției Române. Cine îi ia locul”