Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ a anunţat că, luni, poliţiştii cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Borleşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-o fântână din localitatea Cândeşti, a fost identificat corpul unui bărbat, în vârstă de 28 de ani, din aceeaşi localitate.

Potrivit oamenilor legii, bărbatul respectiv ar fi plecat de acasă în 19 iunie 2024.

”Ca urmare a unei solicitări primite de la IPJ, un echipaj de pompieri din cadrul Punctului de lucru Roznov a intervenit astăzi în comuna Cândeşti pentru scoaterea unei persoane dintr-o fântână dezafectată. Cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialei, pompierii au acţionat pentru scoaterea unei persoane fără semne vitale (în stare avansată de descompunere) dintr-o fântână cu apă, de 5 metri adâncime. Ulterior, cu ajutorul unei motopompe a fost evacuată apa din fântână”, au precizat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Trupul neînsufleţit a tânărului a fost transportat la Serviciul Medicină Legală Neamţ, iar poliţiştii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și continuă cerceetările.

Surse din anchetă spun că descoperirea șocantă a fost făcută de cioban care trecea prin zonă. La momentul dispariţiei, bărbatul, cunoscut cu probleme psihice, nu a fost căutat şi în fântâna respectivă.