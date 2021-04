Primele studii clinice referitoare la vaccinul antiCOVID-19 nu au conținut date despre femeile însărcinate, însă cele mai noi cercetări arată că serul este sigur și eficient în timpul sarcinii. Oficialii de la CDC au recomandat vaccinarea în cazul femeilor gravide în timpul unei conferințe de presă de la Casa Albă. În plus, aceștia au mai precizat că vaccinarea reprezintă o decizie extrem de personală și că le recomandă viitoarelor mame să aibă discuții cu medicii pentru a găsi cele mai bune soluții pentru familie și viitorul copil.

Ce efecte secundare apar după vaccinarea anti-COVID la femeile însărcinate

Recomandarea Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statelor Unite se bazează pe un nou studiu publicat în The New England Journal of Medicine. Datele științifice se referă la vaccinurile dezvoltate pe tehnologia ARN-Mesager. Serurile de la Moderna și Pfizer, conform publicației WebMD, nu aduc riscuri suplimentare în timpul sarcinii.

Echipa de cercetători de la CDC a analizat în studiu date provenind de la 36.000 de femei care erau fie însărcinate sau urmau să rămână însărcinate. Efectele secundare raportate de la aceste persoane au fost cele normale asociate cu vaccinarea anti-SARS-COV-2: durere la locul de injectare, oboseală, dureri de cap, dureri musculare. Oamenii de știință nu au găsit riscuri suplimentare ale vaccinării pe care să le asocieze cu inocularea femeilor gravide.

Femeile însărcinate au raportat dureri mai accentuate la locul de injectare decât ceilalți pacienți, însă în ceea ce privește durerile de cap, cele musculare și febra nu există mari diferențe între cele două categorii de pacienți.