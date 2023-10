Bogdan Adimi este așteptat să ajungă, astăzi, în fața polițiștilor de la Secția 1. Sunt audieri într-un dosar extrem de complex, cu un prejudiciu foarte mare, de aproape un miliard de lei.

Directorul adjunct al companiei Romprest ar trebui să ajungă în fața celor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) pentru a da declarații în fața procurorilor care să facă lumină și să îi ajute, totodată, să pună cap la cap piesele acestuiu puzzle extrem de complex.

Avocatul Adrian Cuculis a avut o intervenție la Reaitatea Plus pentru a explica ce inseamna audierea unui om cheie în toata afacerea cu gunoaiele:

„Toti locuitorii din sectorul 1 cunosc despre ce e vorba, pentru ca miroase, miroase foarte urat toata treaba asta si uitati ca intr-un final au ajuns si procurorii sa faca niste audieri importante, pentru ca acolo s-au vehiculat niste sume, niste facturi, niste plati care nu au mai fost facute. Nu numai niste facturi care au fost emise, dar niste facturi umflate pe carca cetatenilor din sectorul 1.

Este important ca toate detaliile astea sa fie puse cap la cap de catre procurori si sigur ca daca vor ajunge la concluzia ca s-au produs niste abuzuri sau, cine stie, delapidari, daca este este cazul sau folosirea acelor sume de bani in mod necorespunzator, sau mai bine spus, banii luati de la sectorul 1 nu trebuiau sa fie luati in formatul respectiv, atunci bineinteles ca trebuie sa fie trimis dosarul in judecata. Sunt multe litigii pe rolul instantelor cu privire la mafia gunoaielor, sa le spunem asa, multe plangeri penale, dar pana acum nu am vazut ceva concret.

Nu am vazut un procuror care sa spuna „Da, am intrat pe fir”. Singurul procuror despre care cunosc ca intr-adevar a facut cat de cat ceva in Romania este Teodor Nita de la Constanta care intr-adevar a combatut cumva fenomenul. Ei bine, asteptam si in Bucuresti sa se intample ceva, si sigur ca vorbim de un om cheie in aceasta companie, lucru care schimba putin datele problemei pentru ca pana acum se pare ca nu a fost deranjat”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

Primarita de la sectorul 1 a acuzat santaj si presiuni la adresa celor de la conducerea sectorului 1 in asa fel incat sa le fie platit tariful celor de la Romprest. De cealaltă parte, si cei de la Romprest au lansat diverse acuzatii ca nu le-ar fi platit toti acesti bani. Problema cea mai mare este ca toate acestea se intampla pe banii oamenilor. Cum se recupereaza prejudiciul respectiv? Politicianul Florin Manole a venit cu detalii suplimentare în această problemă:

„Eu nu o sa va dau o atreia variantă, eu o sa va spun niste cifre concrete, reale, verificabile și necontestate cel putin pana acum de nimeni. O cifra este 186 de milioane de lei pe care Primaria Sectorului 1 le-a platit anul trecut pentru salubrizare intr-un sector care, pe de o parte arata mai rau decat in mandatele trecute, in anii trecuti. Pe de alta parte, 186 de milioane de lei pe an este o suma mai mare decat oricare dintre anii in care doamna Armand zicea ca e deja prea mult.

In al doilea rand, o alta cifra absolut concreta este ca luna trecuta doamna care se plange ca firma asta o deranjeaza si care spune ca firma asta ar fi mafia, doamna Armand a venit cu un proiect prin care a cerut Consiliului Local sa plateasca cu 32% mai mult pentru firma de salubrizare. Mi se pare foarte ciudat sa spui dati cu 32% mai mulți bani agresorului meu, sau santajistului meu, sau in ghilimele mafiei, cum a spus doamna Armand.

Adica mie mi se pare ca intre doamna Armand si aceasta companie nu este exact ceea ce se spune ca este un conflict, ci mai curand pare sa fie o prietenie, altfel nu imi explic sumele astea de bani care merg dinspre bugetul local, adica de la cetatean, intr-o directie pe care doamna primar, in acelasi timp in care da bani, acuza ca banii aia sunt dusi catre mafie. Adica este un dublu standard. Dar dincolo de orice, sectorul 1 nu arata ca un sector in care se fac curat de 186 milioane de lei.

Ce am reusit pana acum sa facem este sa blocam cresterea asta de tarife, votand impotriva in consiliul local, si pentru ca aveam argumente legale sa votam impotriva, nu e absolut deloc normal sa platesti mai mult pentru un serviciu public mai prost. Niciodata nu trebuie sa se intample asa ceva”, a spus Florin Manole.

Jurnalistul Mihai Belu a venit cu informatiile sale in acest caz:

„Sunt ușor iritat de faptul că aceasta audiere are loc la Politia Sectorului 1. Adica aici nu vorbim de paotrunjelul din piata, nici de o taraba care e pe un spatiu al primalriei, vorbim de foarte multi bani, si cumva ma asteptam să fie alt organ desemnat sa faca o asemenea audiere, desi privim cu interes si ingrijorare, cum spune presedintele nostru, desfasurarea evenimentelor.

Țin minte prima actiune a lui Clotilde Armand referitor la gunoi a fost ca a facut ea un contract cu o alta firma pe care a descoperit-o pe internet si era la un tarif mai mare decat ala care se plangea ea. Ea a incercat multe chestiuni de genul asta, si sectorul 1 o sa plateasca foarte multi bani in anii care urmeaza, din cauza intarzierilor la plata pe care primarul le-a facut la diversi furnizori ai primariei. Ca a spus „Nu va mai platesc” si s-au adunat penalitati pe care primaria trebuie sa le plateasca, pentru ca sunt hotarari in instanta.

Din punctul asta de vedere, oscilatia doamnei Armand referitoare la Romprest o regasim si in alte momente. Ea a inceput un razboi, dupa care a spus „Sunteti mafioti dar oprim razboiul”, dupa care a revenit la stare de spirit pe care nu o mai intelege nimeni. Este ceva asemanator, ca sa fac o paralela, intre, daca va aduceti aminte, momentul in care Clotilde Armand a spus ca ministrul Sorin Grindeanu a plagiat, si a durat o saptamana doua de scandal pe tema asta, dupa care nu a mai interesat-o in mod miraculos plagiatul lui Grindeanu, nu a mai spus nimic pe tema asta, nu a mai adunat colegii din facultate ai sotului sa semneze petitii, nu a mai comentat nimic pe Facebook-ul ministrului absolut nimic despre plagiat. Asa si in cazul Romprest, au stat maldarele de gunoi, dupa care primaria nu a mai spus nimic.”, a comentat Mihai Belu.

