”Am afirmat public în mod repetat că, dacă – înțelegând constrângerile bugetare din acest an – totuși am o așteptare clară: în valoare absolută, raportat la execuția bugetară din 2020, bugetul Ministerului Educației să fie mai mare în acest an. Dacă acest minim va fi asigurat, va fi același ministru. Dacă nu, va fi alt ministru la educație, care știe să rezolve problemele fără resurse financiare”, a declarat, astăzi, Cîmpeanu în cadrul unei conferinţe organizate de Fundaţia Institutul de Studii Financiare şi trustul de presă DC Media Group.

Ministrul a precizat că a avut o serie de solicitări punctuale în cadrul discuțiilor avute pe buget. Vorbim despre includerea resurselor financiare în bugetul național pentru bursele elevilor sau creșterea substanțială a cheltuielilor materiale pentru școli. Lucrurile nu se opresc, însă, aici, spune ministrul: "Costul standard/elev are două componente. Cea destinată salariilor, care, în ultimii patru ani, a crescut. Și componenta destinată cheltuielilor materiale. Această componentă servește pentru plata electricității, încălzirii, apei. Sunt cuprinse și cheltuielile de formare profesională. Sunt foarte multe lucruri cuprinse în această componentă, care, din păcate, a înregistrat o creștere ușor peste rata inflației, de la 321 lei/elev în 2016 la 387 lei/elev în 2020. Deci, în comparație cu creșterea semnificativă, firească, benefică a componentei pentru salarii, una din condiții a fost creșterea semnificativă - așa cum nu a mai fost până acum - a componentei costului standard/elev destinat acoperirii cheltuielilor materiale. (...) De asemenea, vrem să avem o finanțare instituțională a cercetării”.

El a mai spus că România ar avea nevoie de 3.000 de consilieri şcolari. "Avem absolvenţi de psihologie, care nu au competenţe specifice pe consiliere şcolară, ceea ce nu este în regulă, pentru că un consilier şcolar trebuie să îndrume elevul pentru oferta educaţională, rute, să adapteze recomandările la specificul elevului. În aceeaşi situaţie suntem şi pentru cei care ar urma să predea Educaţie financiară", a explicat Sorin Cîmpeanu.