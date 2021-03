"Astăzi nu există loc pentru pedeapsa cu moartea în acest stat, în sud şi în această ţară", a declarat guvernatorul democrat Ralph Northam în cursul unei ceremonii la închisoarea din Greensville, unde au avut loc până acum execuţiile. Abolirea pedepsei cu moartea este ''ceea ce trebuie făcut'', a subliniat oficialul, citat de Agerpres.

Virginia se alătură altor 22 de state americane în care pedeapsa cu moartea a fost deja abolită, însă decizia sa este cu atât mai simbolică cu cât niciun stat din fostul Sud segregaţionist nu a făcut încă acest pas.



Guvernatorul Northam a subliniat istoria ''lungă şi complicată'' a Virginiei, unde ''rasismul şi discriminările din trecutul nostru se repetă astăzi în sistemul nostru'' judiciar.

Today, Virginia ended its 400-year history of carrying out executions, becoming the first state in the South to abolish the death penalty.



Signing this law is the moral thing to do. pic.twitter.com/xJ116GVPOE