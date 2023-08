Potrivit proiectului de hotărâre de Guvern, se vor acorda 2.000 euro pe lună însoţitorilor persoanelor rănite care sunt tratate în străinătate, 2.000 lei pe lună însoţitorilor persoanelor rănite care sunt tratate în România şi 1.500 lei persoanelor rănite, care au fost spitalizate şi externate, scrie Agerpres.

De asemenea, pentru sprijinirea persoanelor singure şi familiilor ale căror locuinţe/gospodării şi bunuri au fost afectate de tragicul eveniment se vor aproba ajutoare de urgenţă, indiferent de veniturile acestora, cu sume cuprinse între 1.500 lei şi 10.000 lei, în funcţie de gradul de afectare a locuinţelor şi bunurilor.

Executivul urmează să aprobe şi acordarea de ajutoare de urgenţă în sumă totală de 1.283.200 lei pentru sprijinirea unui număr de 306 familii şi persoane singure, care se află în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii ori situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială, în vederea ameliorării situaţiei socio-materiale, de locuit şi de sănătate ale acestora.

Alte acte normative aflate pe agenda de lucru a Guvernului de joi, 31 august

Pe agenda Guvernului se mai află ratificarea Acordurilor de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea adiţională pentru Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre şi, respectiv, pentru Proiectul privind Prevenirea şi Reducerea Poluării din Spaţiul Rural în România, precum şi ratificarea Acordului cu Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023.



Guvernul intenţionează să modifice şi completeze, prin ordonanţe, Legea nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului şi Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, care prevede, printre altele, prorogarea de la 24 septembrie 2023 la 24 septembrie 2024 a termenului de la care se asigură, la nivel naţional, infrastructura informatică necesară operaţionalizării Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC).



Totodată, Executivul are pe agenda şedinţei o ordonanţă pentru modificarea Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public, care prevede, printre altele, clarificarea definiţiei monumentelor de for public, instituirea obligativităţii inscripţionării monumentelor de for public în limba română şi, când este cazul, şi în limba unei minorităţi naţionale, conform legii, sau într-o limbă de circulaţie internaţională, crearea, gestionarea şi actualizarea unei baze de date şi a unui site web public cu privire la aceste monumente.



O altă ordonanţă aflată pe ordinea de zi a şedinţei se referă la măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023".



De asemenea, Executivul va discuta o ordonanţă care prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, în sensul introducerii unor măsuri în sarcina administratorului drumurilor cu privire la riscul căderii arborilor pe partea carosabilă a drumurilor publice, precum şi măsuri privind creşterea gradului de conştientizare a utilizării drumurilor închise sau restricţionate.

Executivul are pe agendă şi o ordonanţă de urgenţă de prelungire a unor termene prevăzute în Legea nr. 85/2014 referitoare la procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. O altă ordonanţă de urgenţă prevede măsuri în domeniul pensiilor publice, printre care, aceea că, până la data de 31 decembrie 2024, persoanele pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se va efectua într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024.



Un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi se referă la lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.



Totodată, Guvernul va discuta şi un proiect de hotărâre referitor la aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la proiectul "Celula Europeană pentru achiziţii de servicii satelitare", dar şi un proiect privind rechemarea/numirea unor consuli generali.



Executivul are în analiză proiectul de ordonanţă pentru reglementarea unei măsuri fiscal-bugetare, care prevede că, în cursul anului 2023, unităţile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023 - 2024, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.



Alte proiecte de ordonanţă care se vor afla joi în analiza Guvernului se referă la inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine, căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, la modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei.



Pe ordinea de zi a Guvernului se mai află şi mai multe memorandumuri, printre care cele referitoare la aprobarea etapelor de parcurs de către autorităţile române pentru a permite plata contribuţiei României la Uniunea Europeană pentru acordarea de sprijin (asistenţă macrofinanciară +) Ucrainei pentru 2023, şi la organizarea celei de-a 5-a ediţii a Conferinţei Cercetătorilor Procesului Bologna, la Bucureşti, în perioada 25 - 26 martie 2024.

