Într-un interviu acordat prestigioasei publicații Financial Times, premierul Marcel Ciolacu a susținut că deficitul bugetar mărit al României este rezultatul eforturilor Bucureştiului de a ajuta Ucraina. El spune că România are „nevoie de o excepţie de la regulile fiscale”, potrivit Realitatea PLUS.

Miniştrii români ai finanţelor, muncii şi fondurilor europene au discutat deja cu Comisia Europeană deficitul bugetar mărit al ţării. România a sperat să îşi reducă deficitul la 4,4% din PIB, dar banca centrală a ţării a proiectat recent un deficit de 7,5%. Această valoare este atât de mult peste limita de 3%, astfel încât Comisia Europeană ar putea lansa acţiuni disciplinare. Bucureştiul se află sub incidenţa aşa-numitei proceduri de deficit excesiv încă dinaintea pandemiei de coronavirus, a menționat Financial Times, relatează Realitatea PLUS.

Premierul a mai declarat că deficitul bugetar, care a fost de 6,2% din produsul intern brut al ţării anul trecut, va scădea cu siguranţă în 2023, potrivit Realitatea PLUS.

„Acum trei ani aveam o situaţie economică foarte diferită faţă de cea de acum. România este acum stabilă, având a doua rată de creştere în Europa, care vine din investiţiile străine directe. Dar bugetul a trebuit să fie reorganizat pentru a ajuta Ucraina, în special în ceea ce priveşte transporturile de cereale”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Premierul s-a referit la coridorul de export pe care România l-a menţinut pentru Ucraina pentru a înlocui transporturile de cereale pe Marea Neagră.

„Acestea au fost cheltuieli neprevăzute. Avem nevoie de o excepţie de la regulile fiscale. (...) În niciun caz, UE nu va penaliza România pentru depăşire”, a mai precizat premierul Ciolacu.

În același interviu, premierul a afirmat că România va dubla capacitatea portuară de la Marea Neagră, dar și a rutelor de transport pe Dunăre, pentru a-i ajuta și mai mult pe ucraineni în transportul de cereale. Totul vine în contextul în care Rusia a refuzat, la jumătatea lunii iunie, prelungirea acordului privind acel culoar prin Marea Neagră, prin care erau transportate cereale ucrainene în siguranță, relatează Realitatea PLUS.