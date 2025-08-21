Pe 8 septembrie, chiar în prima zi a anului școlar, profesorii amenință cu un proteste de 30.000 de oameni. Recent, ministrul Educației nu a știut cum să răspundă dacă școlile să mai înceapă la această dată.

Cele trei mari federații – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” – îl acuză pe șeful Executivului că recurge la manipularea opiniei publice și la dezinformare pentru a justifica măsurile de austeritate aplicate sistemului de învățământ.

Într-o scrisoare comună trimisă presei, liderii sindicali au subliniat subfinanțarea cronică a educației din România și au avertizat că politicile guvernamentale actuale pot accelera degradarea unui sistem deja vulnerabil. Totodată, aceștia au anunțat declanșarea unui calendar de proteste care se va desfășura în săptămânile următoare și care va culmina cu un miting în Piața Victoriei urmat de un marș către Palatul Cotroceni.

19 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 11:30;

20 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 12:00;

21 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 11:30;

22 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 11:30;

25 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 11:30;

26 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 11:30;

27 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 12:00;

28 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 11:30;

29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 11:30;

3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10:00 – 12:00;

3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12:00 – 13:00;

4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12:00 – 13:00;

5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12:00 – 13:00;

8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11:00 – 16:00.

Educaţia nu este o problemă, ci o soluţie!

Educaţia nu este o cheltuială, ci o investiţie!”, transmit liderii sindicali.

