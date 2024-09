Elevii care revin în bănci mai devreme

Pentru a înțelege mai bine contextul internațional, ZdG a analizat calendarul școlar din diverse țări europene, stabilind datele de început ale anului școlar și structura vacanțelor în diferite state. Deși nu există o legislație uniformă în Uniunea Europeană care să reglementeze sistemul educațional pentru toate statele membre, fiecare țară are autonomia de a-și stabili propriile date pentru începutul anului școlar și vacanțe.

Potrivit unui raport al Comisiei Europene, majoritatea țărilor europene își încep anul școlar la începutul lunii septembrie. Totuși, datele de început și vacanțele variază semnificativ. În Belgia (comunitățile germanofone și flamande), Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Macedonia de Nord și Serbia, anul școlar începe pe 1 septembrie. În alte opt țări, anul școlar începe în august, cu Finlanda având cele mai devreme începuturi pe 9 august, iar Malta având cele mai târzii începuturi, la sfârșitul lunii septembrie.

Cât durează vacanța de vară

Vacanța de vară variază de asemenea, durând între opt și douăsprezece săptămâni în majoritatea țărilor. În comunitatea francofonă din Belgia, Danemarca, unele state din Germania și alte țări, vacanța de vară durează opt săptămâni. Pe de altă parte, în Irlanda, Grecia, Letonia, Malta și Portugalia, vacanța poate depăși douăsprezece săptămâni. În unele țări, durata vacanței variază și în funcție de nivelul de educație, cu elevii din învățământul primar beneficiind adesea de vacanțe mai lungi decât cei din învățământul secundar.

În Regatul Unit, structura anului școlar diferă între Anglia, Scoția și Irlanda de Nord, iar datele de început și sfârșit ale anului școlar sunt variabile. În Anglia și Țara Galilor, anul școlar începe la începutul lunii septembrie și se încheie în mijlocul lui iulie, în timp ce în Scoția începe la mijlocul lui august și se termină la sfârșitul lui iunie. În Irlanda de Nord, anul școlar începe pe 1 septembrie 2024 și se încheie pe 1 iulie 2025.

Reguli pentru elevii din Moldova

În Moldova, MEC a stabilit că pentru anul școlar 2024/25 vacanța de vară va începe pe 31 mai 2025 și se va încheia pe 1 septembrie 2025. Elevii din clasele IX și XII vor termina anul școlar pe 23 mai 2025. Decizia privind începutul anului școlar – fie pe 1 septembrie, duminica, fie pe 2 septembrie, luni – rămâne la discreția fiecărei școli.

ZdG a discutat cu câțiva părinți din Europa despre această problemă. Dumitru Marian, care locuiește în Belgia și are trei copii în sistemul educațional belgian, a exprimat îngrijorări legate de începutul anului școlar într-o zi de duminică. „În Belgia, fiecare regiune are propriul calendar, iar copiii mei încep școala în zile diferite. Dacă anul școlar ar începe duminica, nu aș accepta această decizie fără o justificare clară. În plus, cred că profesorii ar trebui să fie remunerați suplimentar pentru lucrul în weekenduri”, a spus el.

În contrast, Anastasia Parvan din Elveția, mama a trei copii, a declarat că ar accepta începutul anului școlar într-o zi de duminică, considerând că astfel de decizii sunt luate de autorități și sunt, de obicei, bine fundamentate. „În Elveția, cadrele didactice sunt compensate corespunzător pentru orele suplimentare. Dacă Moldova ar alege să înceapă anul școlar duminica, ar trebui să colaboreze cu părinții și să se asigure că profesorii sunt remunerați corespunzător”, a adăugat ea.

În timp ce Moldova își ajustează calendarul școlar pentru anul viitor, lecțiile din diverse țări europene sugerează că flexibilitatea și o abordare bine fundamentată pot ajuta la găsirea unei soluții acceptabile pentru toți participanții la procesul educațional.