Corina Martin, preşedintele de onoare al Asociaţiei Patronale RESTO Constanţa, reclamă lipsa de promovare a României pentru scăderea rezervărilor pe Litoralul românesc. Aceasta susține că nu sunt turiştii „de vină”, nici preţul şezlongurilor ori tarifele pe noaptea de cazare, ci bugetele de promovare ale Turciei, Greciei şi Bulgariei, de 30-40-50 milioane de euro, comparativ cu ”zero euro promovare cheltuiţi de România”. Aproximativ 120.000 turisti se află în vacanță pe Litoralul românesc în această perioadă, potrivit cifrelor anunțate de Martin. „În România, încă lipseşte cultura de industrie a Ospitalităţii şi Educaţia de Destinaţie Receptoare - cu tot cu management, dezvoltare, promovare, dar şi cu educaţia populaţiei în această direcţie" Afacerile din turismul romanesc duc lupte grele pentru a supravieţui în condiţii de taxe şi impozite triple faţă de operatorii bulgari, greci sau turci. O rugăminte, totuşi - nu mai loviţi în afacerile româneşti care vând şi promovează produs românesc. În cazul nostru, în industria Turismului - noi vindem şi promovăm chiar imaginea României!”, a transmis Corina Martin într-un mesaj postat pe Facebook „De 17 ani asta spunem toti colegii. Este vina statului român că, de 17 ani, România nu e in stare nici pana la acest moment să nu aibă măcar un site oficial de prezentare. Daca vreți, căutați un site oficial cu care se prezinta România. Nu știe să spuna nici prim-ministrul, nici miniștrii, pentru că nici măcar, la nivel elementar, nu știm numărul de turiști, nu avem accest indicator implementat”, a declarat Corina Martin, luni, în emisiunea 100%, la Realitatea PLUS. Întrebată ce slogan ar alege pentru promovarea turismului românesc, Martin a spus ca „nu este atat de simplu precum pare, specialisti in turism sunt mai putini. Nu este simplu sa promovezi România, Delta Dunării se promoveaza intr-un fel, Mamaia e altceva, Sovata, altceva. (...) E o treaba de specialiști pe care România nu o face”.

Președintele de onoare al Asociaţiei Patronale RESTO Constanţa a acuzat că majorările de prețuri au venit „peste toata aceasta decizie de nepromovare” a autorităților locale din Constanța.

„Suntem in a doua vara consecutiva cu taxa de parcare. Primăria Constanța care nu a mișcat un deget, un leu ca administrație locala sa faca o campanie de atragere de turisti.

În condițiile în care pe umerii operatorilor de turisti sunt impozite si taxe duble, niciun leu promovare.

E obligat oare turistul român să susțină turismul românesc? În timp ce România nu face nimic.

<<Români, haideți să vedem tratamentul cu namol in Techirghiol, români, hai sa mergem în Transilvania...>>.

Presupunem că vina e integral a operatorilor, a proprietarilor din HORECA a administratorilro de plaja când de fapt statul român nu aloca niciun leu, nicio strategie in 32 de ani in care sa ne propunem unde vrem sa ajungem cu turismul. De ce un britanic sa vina la Mamaia, de ce un francez sa vina inTransilvania?

Dacă noi vom continua sa crestem impozite, TVA, un operator din HORECA poate sa scada tarifele?” a argumentat Corina Martin, la Realitatea PLUS.

„Tarifele au crescut in toate destinatiile, poate nu stiti cu cat a crescut o vacanta in Bulgaria, in Antalya sau in Dubai. Bugetele de promovare a acestor țări, vedem stiri pozitive despre Turcia, Bulgaria, Grecia. (...) Pe eforturile noastre, operatori din Constanța, am adus noi zboruri, ca sa ne aducem românii acasă, pe Litoral”, a mai spus Corina Martin.