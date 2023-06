De aceea, vom dezvalui misterul adevaratei iubiri, in functie de ce ne harazesc astrele.

Berbec – de trei ori

Oamenii nascuti sub semnul Berbecului nu sunt inclinati spre iubire. Ei privesc cu scepticim acest subiect, iar debutul in dragoste il fac din pura curiozitate. Abia de la a doua sau chiar a treia relatie poate aparea o iubire pasionala.

Taur – doar o singura data

Reprezentantii acestei zodii nu se joaca cand este vorba despre dragoste. Sunt romantici si iubesc din inima, in cele mai multe cazuri, o singura persoana. Cu toate acestea, in situatia in care sunt raniti, taurii cu greu isi mai daruiesc inima, scrie Sfatul Parintilor.

Gemenii – dragostea adevarata apare de trei ori

Gemenii se indragostec de nenumarate ori. De fiecare data au impresia ca actualul partener este cel menit sa le fie alaturi pentru totdeauna. Daca se intampla ca relatia sa se termine mai repede nu au nicio problema sa o ia de la capat cu altcineva.

Racii – dragostea apare de doua ori

Racii pot iubi cu adevarat de doua ori si fac totul pentru persoana draga. Daca prima data sunt dezamagiti au nevoie de o perioada mai lunga de timp pentru a-si linge ranile. Dupa ce isi revin, vor gasi o alta persoana de care sa se indragosteasca. Apoi, apoi, din nou, ei sunt gata sa faca orice pentru a-si multumi jumatatea.

Leu – se indragostesc ori de cate ori isi doresc

Leii sunt regi si in iubire. Ei nu se tem sa se îndragosteasca, chiar daca inainte au fost raniti. Chiar daca nu o arata sufera de fiecare data cand persoana iubita le insala asteptarile. Insa nu au nicio problema sa o ia de la capat cu impetozitatea specifica regelui animalelor.

Fecioara – iubeste de doua ori

Fecioarele sunt atente sa nu se lase prada dorintelor. Pentru perfectionistele fecioare este greu sa isi gaseasca cu usurinta iubirea adevarata, asa ca pot avea cel putin doua relatii inainte de a se stabili definitiv.

Balanta – de cate ori doresc

Este un alt semn binecuvantat! Ca si Leii, Balantele se arunca cu capul inainte cand este vorba despre dragoste. Trec rapid peste dezamagiri si se implica intr-o alta relatie imediat ce s-au despartit de un partener. Nu se dau batuti asa ca in final pot sa gaseasca perechea potrivita.

Scorpion – doar o singura data

Pasional si indraznet, Scorpionul este cunoscut pentru aventurile sale nesfarsite, insa nu-si daruiesc inima decat o singura data. Ochii lor sunt mereu in cautarea persoanei demne de iubirea lor. Dupa ce isi gasesc alesul/a inimii Scorpionii se dedica trup si suflet acesteaia, sperand ca vor trai fericiti pana la adanci batraneti.

Sagetator – iubesc de patru ori

Zburdalnicii Sagetatori trec din floare in floare rapid. Insa pentru a-si gasi pereche menita trebuie sa faca compromisuri, mai ales daca vor sa ramana cu ea o lunga perioadă de timp.

Capricorn – iubeste cu adevarat de cinci ori

Semnul zodiacal cel mai amoros, sunt gata oricand sa-si daruiasca inima. Din nefericire pentru ei au mari probleme in amor din cauza faptului ca isi percep partenerul/a ca pe proprietatea lor.

Varsator – de trei ori

Si varsatorii sunt iubareti, isi daruiesc dragostea de mai multe ori. Cu toate acestea la un moment dat se plictisesc si incep cautarea persoanei perfecte, fara sa o gaseasca niciodata.

Pesti – iubesc o singura data

Pestii pot iubi cu adevarat doar o singura data in viata. Odata ce si-au gasit partenerul, fac orice pentru acesta,astfel incat relatia lor sa dureze toata viata.