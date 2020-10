Daniel Tudorache, chemat la audieri la Secția de Investigare a Infracțiunilor în Justiție. Președintele BES 1 ar putea fi și el chemat

"La Secția de Investigare a Infracțiunilor în Justiție am depus solicitarea, de aceea sunt convocat acolo. Pentru că e procuror (Nicolae Sprincu - n.r.), ei sunt abilitați să judece. Am facut și la Parchetul General și la SIIJ (sesizare -n .r.). Am făcut plângere deoarece Dan Barna a fost lăsat să intre, deși era interzis să intre în biroul electoral, dar și pentru faptul că le-a permis să intre fără să aibă un act în prealabil din partea biroului electoral (...). Mă cheamă să dau mai multe detalii", a afirmat Tudorache.



Întrebat dacă va fi chemat la audieri și procurorul Nicolae Sprincu, șeful BES 1, care se pare că nu ar fi infectat cu coronavirus, așa cum s-a crezut inițial, rezultatelor unui test PCR primite joi după-amiază contrazicându-le pe cele ale unui test rapid făcut la începutul acestei săptămâni, Tudorache a răspuns: "Bănuiesc că îl vor chema și pe președintele Biroului Electoral Sector (BES) 1. Nu știu când. Pe mine m-au chemat luni la ora 13.00".

Între timp, jandarmii se pregătesc de o nouă noapte de proteste în fața sediului BES 1. Asta după ce noaptea trecută au fost mai mulți susținători ai primarului în funcție, Daniel Tudorache, au contestat rezultatul alegerilor din 27 septembrie, care o arată câștigătoare pe Clotilde Armand, candidata PNL-USR/PLUS.

Tot joi seara, liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat, la un post TV, că a sesizat Comisia Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa pe marginea alegerilor locale. ”Europa trebuie să știe ce se întâmplă în România”, susține președintele PSD.

Vă reamintim că Biroul Electoral de Sector (BES) 1 a demontat, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă, toate acuzațiile PSD legate de fraudarea scutinului din 27 septembrie. În comunicatul dat publicității la 14 ore după izbucnirea scandalului legat de imaginile cu sacii în care social-democrații susțineau că s-ar fi aflat voturile cetățenilor, BES afirmă că tot procesul electoral din cadrul biroului s-a desfășurat cu respectarea legii, imaginile date publicitatii miercuri seara având scopul "de a induce în eroare". Mai mult, reprezentanții BES 1 susțin că sediul a fost închis în perioada 29.09.2020, ora 03:00, 30.09.2020, ora 09:30, fiind păzit de un jandarm, iar intervenția în interiorul său ar fi fost făcută cu acordul președintelui biroului. "Mai mult, pentru a evita orice suspiciune, împreună cu jandarmul au stat atât membrul Biroului Electoral al Circumscripției Electorale Sector 1 din partea PSD, cât și doi candidați din cadrul USR", se arată în comunicatul BES1.