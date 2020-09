Daniel Florea, ofițer SRI: Nimeni din Comisia de Control nu are curaj să se lege de SRI. Membrii comisiei, aleși ”cu grație”

”La sfârșitul lui ianuarie 2017, am dat un interviu la un ziar central unde am arătat că, la sfârșitul lui 2015, a avut loc această întâlnire în Prahova, în comuna Târgșoru Nou, într-un restaurant numit Axa, unde procurorul Marius Iacob, Codruța Kovesi, conducerea de facto a DNA-ului central și, cum am explicat, toți procurorii de la DNA Ploiești din acest moment s-au întâlnit pentru a sărbători bilanțul comun dintre DNA și SRI. La conducerea SRI Prahova se afla actualul general Sabin Iancu, cel care este șeful Direcției Regionale de Informații Dolj, și, alături de respectivul ofițer SRI, a participat conducerea de facto a SRI, în speță domnul Coldea, domnul Ciocârlan, care era un apropiat al domnului Coldea, și alți ofițeri de la SRI Prahova și din structura centrală a SRI”, a declarat Florea, la Realitatea Plus.

Fostul ofițer critică membrii Comisiei de Control că ”nu au curajul să se lege de SRI”, precizând că, practic, după 1989, această comisie este inexistentă.

”Pentru mine, ca fost ofițer SRI care am făcut mai multe sesizări către Comisia de control SRI, a fost un moment de regret întrucât cei care ar trebui să facă verificări nu se sesizează. Apanajul, cel puțin în domeniul SRI, este la această comisie inexistentă.

Eu am sesizat în 2014 Comisia de control SRI și, de fiecare dată, au dat răspunsuri care evitau cercetările. Opinia publică poate să vadă că singura cercetare, deși este un simulacru de cercetare, a fost făcută de această Comisie sub mandatul domnului Manda, actual parlamentar PSD. În afară de acel simulacru de cercetare, în rest nimeni de la Comisia de control SRI nu are curaj să se lege de SRI pentru că marea majoritate a politicienilor din această zonă sunt aleși cu grație pentru a face parte din comisia respectivă. Gândiți-vă că membrii acestei comisii primesc autorizație de acces la documentele clasificate după verificările făcute de SRI.

Ce se întâmplă astăzi este similar din 1989 până în zilele noastre. Niciodată această comisie de control SRI, inclusiv în condamnările pe care România le-a primit la CEDO, nu și-a realizat menirea, niciodată nu a dus la capăt o cercetare.

Eu aveam un proces cu SRI-ul în contencios-administrativ. Pe baza acestui argument, au refuzat să facă cercetări mai departe. La fel și ceilalți care au sesizat această comisie primesc răspunsuri evazive, cam cum trimite SRI-ul răspunsurile standard pentru orice petiționar din țara asta. Nu cred că vreodată o să fie cineva în această comisie care o să dorească să aducă lumină asupra subiectelor de acest gen, unde domnul general Coldea arată, cu o nonșalanță ieșită din comun, că el probabil nici cu doamna Kovesi nu s-a întâlnit în alt context decât în cel strict instituțional”, a conchis Florea.

Acesta nu este singurul episod povestit de ofițerul SRI. În 2013, el a sesizat faptul că din Servicii se scurgeau informații despre un caz la care se lucra. Ancheta îl viza pe Mircea Cosma, la vremea aceea președinte al Consiliului Județean Prahova. Florea a făcut un raport către superiorii săi din Capitală, dar la scurt timp a fost îndepărtat din funcție, amintește Realitatea Plus.