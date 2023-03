„Am facut tot timpul ce a trebuie pentru tara, am facut ce trebuie pentru fermieri. Pe 17 octombrie, in consiliul de ministri am prezentat din nou situația grea in care se afla fermierii români si nevoia de interventie urgentă. Pe 14 martie primesc un telefon de la seful reprezentanței noastre la Bruxelles in care spunea ca a aflat prin surse ca exista deja o impartire a sumei din rezerva de criza care este foarte mica.

Toti suntem nemultumiti de această suma, zdrobitor din punct de vedere al intelegerii mele ca specialist. Am solicitat reanalizarea formulei de calcul, lucrul acesta se face acum la Bruxelles. Nu de Petre Daea tine decizia la CE, decizia se da la CE, sunt bani europeni”, a spus ministrul, marți, într-o conferință de presă.