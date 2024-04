In luna aprilie 2024, avem sansa de a resimti cu putere energiile pozitive ale Dragonului de Lemn, care s-a instaurat la inceputul acestui an. Acest semn zodiacal chinezesc este asociat cu putere, succes, noroc si rezistenta, iar in primavara, aceste calitati ies in evidenta mai mult ca niciodata. Sub influenta Dragonului de Lemn, ne putem simti inspirati sa ne punem in aplicare proiectele si visurile pe care le avem, avand incredere ca vom reusi sa le indeplinim.