Pierderea poftei de mâncare

Adesea, lipsa poftei de mancare la caini este primul simptom al unei boli.

Exista multe motive minore care pot determina pe cainele tau sa nu mai manance; dar trebuie sa fiti atenti, deoarece daca trec 24 de ore fara sa manance, ii poate afecta negativ sanatatea, iar pentru cateii cu varsta de cateva luni pericolul este mai mare.

Scaderea in greutate, pe de alta parte, este in general rezultatul unui dezechilibru caloric si poate fi cauza directa a lipsei poftei de mancare a cainelui sau a tendintei de a arde sau elimina nutrientii esentiali din alimente mai repede decat in mod normal.

Pierderea in greutate de peste 10% din masa corporala este un semn care nu trebuie subestimat sub nici o forma.