Spalarea pisicii necesita atentie, calm si, mai presus de toate, o doza buna de rabdare. Acesta este motivul pentru care foarte multi proprietari de pisici apeleaza la profesionisti.

In primul rand, trebuie sa creezi o atmosfera placuta, linistind-o cu gesturi afectuoase, un ton calm al vocii, miscari lente si mereu masurate.

De asemenea, se recomanda evitarea anumitor comportamente care l-ar putea enerva sau speria: in special, aveti grija sa nu puneti animalul sub apa curgatoare, sa periati in opusul directiei firelor de par si sa evitati umezirea zonelor deosebit de sensibile si delicate, cum ar fi ochii, urechile si bot.

Aceeasi atentie trebuie acordata uscarii , de preferinta, cu un uscator de par silentios sau ar fi bine sa porniti acest dispozitiv cu cateva minute inainte de a le directiona spre blana animalului, astfel incat sa se poata familiariza treptat cu zgomotul.

Idealul este sa obisnuiesti pisica cu apa inca din primele luni ale vietii, conform sfaturilor venite din parte veterinarilor.