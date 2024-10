Zodiile de foc: Berbec, Leu si Sagetator

Aceste persoane sunt pline de energie si mereu in miscare si nu prea au probleme cu greutatea. Asta nu inseamna insa ca nu exista si nativi din Berbec, Leu si Sagetator care sunt mai grasi decat isi doresc. Pentru a scapa de kilogramele in plus, zodiile de foc trebuie sa tina o dieta blanda, pe termen lung. Nu sunt recomandate dietele drastice, deoarece va pot face mai mult rau. Si in cazul exercitiilor de la sala de fitness se aplica aceeasi regula. Nu trebuie sa faceti exercitii pana la epuizare, ci trebuie sa va dozati inteligent energia.

Zodiile de aer: Gemeni, Balanta si Varsator

Stresul si grijile zilnice isi pun foarte usor amprenta pe silueta acestor nativi, care pot lua destul de usor cateva kilograme in plus. Deoarece sunt persoane foarte usor de influentat, este bine sa ia legatura cu un antrenor sau un nutritionist pentru a primit cele mai bune sfaturi si pentru a le duce la bun sfarsit. Nu trebuie sa urmeze diete care au functionat la prieteni sau rude, ori sa cada in capcana dietelor care sunt la moda sau care sunt promovate de vedete, ci trebuie sa tina cont doar de sfaturile specialistilor. Pentru a fi sigure ca slabesc, persoanele din Gemeni, Balanta si Varsator trebuie sa-si anunte toti apropiatii ca sunt la dieta, iar teama de a nu se face de ras le va motiva foarte mult.

