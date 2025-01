Cum să previi încolțirea usturoiului

Pe timp de iarna, cateii de usturoi pot incolti din cauza faptului ca au intalnit conditiile optime pentru a se dezvolta. Asta inseamna ca nu o sa mai poti folosi acei catei de usturoi, insa ar trebui sa stii cum sa procedezi pentru a ii putea utiliza fara probleme.

Cea mai simpla metoda pentru a stopa incoltirea usturoiului este sa pui cateii sau capatana in congelator. O alternativa ar fi curatarea cateilor de usturoi de coaja si apoi punerea acestora intr-o punga de plastic, dupa care la congelator, scrie cumsa.ro

Intr-adevar, usturoiul se va inmuia in pic insa acest lucru devine problematic doar daca vrei sa ii consumi cruzi. Daca ii folosesti pentru mancaruri atunci nu este nicio problema, deoarece aroma usturoiului nu va fi afectata in niciun fel.

Usturoiul poate fi pastrat fara probleme si daca o sa toci cateii si apoi ii pui in pungi. Se pastreaza fara probleme la congelator, iar cand vine vremea sa ii folosesti in mancaruri totul devine foarte comod si usor.

Totodata, este foarte important sa stii ca pentru a preveni incoltirea usturoiului pastrat pe timp de iarna, acesta nu trebuie pus in pungi de plastic sau in caserole. Usturoiul se pastreaza doar in pungi de hartie sau din material textil.

Mai mult, capatanile de usturoi nu se pastreaza impreuna cu alte legume precum ceapa sau cartofii. Explicatia este destul de simpla: etilena, gazul eliberat de aceste legume atunci cand germineaza vor favoriza si incoltirea usturoiului.

Cu toate ca avem tendinta sa pastram usturoiul in locuri cu tempratura scazuta sau in frigider, ar trebui sa stii ca este gresit sa faci asta. Usturoiul nu va incolti daca il tii intr-un mediu uscat si aerisit. Umiditatea va favoriza germinatia cateilor de usturoi.