Pe perioada mai calda a anului, din primavara, dupa trecerea perioadei cu risc de inghet tarziu si bruma si pana in toamna, plantele pot fi tinute pe terase, balcoane sau chiar in gradina, acolo unde exista aceasta posibilitate.

Caldura dintr-un apartament si zilele mohorate, inchise, lipsite de soare, din timpul iernii pot crea probleme lamaiului. Plantele nu doar ca nu mai sintetizeaza, dar consuma inclusiv din rezervele plantei. Acest lucru duce inclusiv la caderea frunzelor.

Ingrijire lămâi iarna

Iernarea unui lamai intr-un apartament e bine sa se faca intr-o camera distincta, nelocuita, deoarece este nevoie sa fie ajustata temperatura in functie de intensitatea luminoasa, nu mai mult de 16-18 grade Celsius ziua si 14-16 grade Celsius noaptea, temperatura care nu e favorabila locuirii;

Iernarea lamaiului se poate face si la intuneric, in spatii inchise, beciuri, pivnite, magazii, cu conditia ca temperatura sa fie in jur de 4-6 grade Celsius. La aceasta temperatura metabolismul lamaiului este foarte mult incetinit, consumul de substante de rezerva este mic si plantele parcurg cu bine sezonul rece, o perioada de 2,5-3 luni fara a pierde frunzele.

Daca vorbim de ingrijire lamai trebuie sa discutam inevitabil si despre modalitate de udare a acestuia. Pe perioada iernarii, lamaiul nu necesita udare daca il tinem la intuneric, iar plantele sunt bine dezvoltate si au vase mari, iar umiditatea este una normala.

Pentru cele mai mici, udarea se va face o data pe luna, pentru a evita uscarea exagerata a pamantului.

Daca plantele raman in camera, udarea lamaiului se poate face de 1-2 ori pe saptamana, in functie de temperatura. La temperaturi mai mari o parte din apa se pierde atat prin evaporare, cat si prin consumul de catre plante. Pierderea este cu atat mai mare cu cat aerul din camera este mai uscat si vasul de cultura este mai aproape de o sursa de caldura.

In timpul sezonului cald udarea poate fi necesara in fiecare zi. Important de retinut despre subiectul ingijirea lamai – este faptul ca temperatura apei de udare trebuie sa fie egala cu cea a aerului si nu mai scazuta. Atentie, deci, nu se va uda niciodata lamaiul, mai ales in sezonul rece, cu apa luata direct de la robinet.

Stresul provocat de apa rece duce la caderea frunzelor.

Ingrijirea lîmâilor de apartament

Pentru asigurarea unei umiditati mai mari a aerului din spatiul unde se mentine lamaiul se recomanda sa se foloseasca un vas cu apa deschis, de preferinta mai larg la gura, care prin evaporare imbunatateste aerul in vapori de apa, in special in timpul iernii.

De asemenea, plantele reactioneaza foarte bine la pulverizarea apei pe frunze, in special in anotimpul cald, dar atentie, nu se uda niciodata plantele care sunt mentinute in plin soare (circa intre orele 10-16), deoarece picaturile de apa pot juca rolul unor lentile si pot provoca arsuri pe frunze.

Lumina

Acestuia nu ii place lumina intensa directa, ca urmare nu va fi asezat direct langa geam. Nu se recomanda nici schimbarea pozitiei la intervale scurte de timp, deoarece el se adapteaza la o anumita intensitate a luminii si eventualele schimbari pot duce la caderea frunzelor.

Din primavara poate fi scos pe terasa, balcon sau chiar in gradina. Scoaterea din apartament se va face treptat, pentru a da posibilitatea plantei sa se acomodeze. Mai intai se va scoate dimineata si seara 1-2 ore, cand caldura este mai redusa si cand soarele nu lumineaza direct terasa. Treptat se creste timpul de mentinere afara.

Plantele mari, care sunt greu de manipulat, se vor scoate afara mai tarziu, dupa ce temperatura medie s-a stabilizat la peste 15 grade Celsius. In gradina, lamaiul poate fi asezat la umbra pomilor de talie mare. Dupa o perioada de acomodare de o luna, lamaiul poate fi dispus si la lumina directa, insa cu o udare corespunzatoare.

Curentul

Intretinere lamaiului presupune atentia si asupra curentilor de aer. Nu se recomanda asezarea plantei pe directia geam – usa. Curentul de aer, mai ales in sezonul rece, determina caderea frunzelor si perturbarea metabolismului.

Ghiveciul

Ghivecele de cultura vor fi mici la inceput, iar pe masura ce planta creste, de obicei primavara, anual se va face transvazarea – mutarea intr-un vas mai mare. Planta trebuie mutata cu pamantul avut in vas, eventual se poate inaltura o parte din pamantul de pe partea superioara a ghiveciului.

Se poate aseza si un strat de pietris de 2 cm dedesubt, pentru a ajuta la scurgerea apei din pamant.

Amestecul de pamant folosit va fi cel normal pentru plantele de apartament, compus din pamant de telina, mranita, nisip, la care se poate adauga si putina turba daca avem. Nu se recomanda folosirea exclusiva a turbei.

Dacă veți repsecta aceste sfaturi puteți beneficia de fructe sănătoase pe care să le cultivați în casă.

Pentru plantele mari nu se mai face mutarea, ci doar schimbarea stratului superior din vasul de cultura, pana la nivelul radacinilor.

sursa