Arta culegerii de cireșe este una delicată, care necesită o combinație a timpului, tehnicii și cunoștinței. Prin urmarea sfaturilor experților în pomicultură, puteți să asigurați o recoltă bogată și să pregătiți pomul pentru succesul anului viitor.

Pentru început, specialiștii ne spun că perioada in care recoltam este importanta. Cel mai bine culegem dimineata, incepand cu ora 6.00, pe racoare, astfel incat fructele sa se pastreze proaspete in ladite, mai ales daca intentionam sa le ducem in piata.

Sub nicio forma nu vom recolta pe caldura.

„Ciresele nu se recolteaza oricum. Cred ca putini oameni stiu cum ar trebui facut corect. In primul rand trebuie sa avem grija sa nu distrugem mugurii pentru anul urmator,” se explica pe canalul YouTube Pomicola Nalbant.

Sa vedem cum evolueaza o ramura de cires: in varf avem o ramura anuala, de circa 40 cm, cea mai recenta. Anterior ei avem o ramura de anul 2, pe care s-au format muguri roditori. La anul aceasta o sa fie plina de fructe, spun specialiștii în videoclip, care poate fi vizualizat aici.

Aici avem pintenii de anul 2. Pintenii acestia vor evolua si anul urmator, adica va genera o crestere in care va face inflorescente si fructe in anul urmator.

In momentul recoltarii trebuie sa avem grija ca acesti pinteni sa nu fie distrusi. Daca iau cu totul ciresele, inclusiv cu pintenul, am distrus si locul o sa fie gol. Nu se va genera alt pinten, iar zona o sa fie descoperita. Astfel, in anul urmator se va degarnisii, iar pe acea ramura nu o sa mai avem fructe.

Noile cresteri se formeaza tocmai dupa un pinten. Daca el exista si facem o taietura in fata lui, din pinten va aparea o noua ramura anuala noua.

Asadar ciresele se recolteaza cu codita una cate una, daca nu luam doar ciresele, fara codite. In zona in care s-a rupt codita cu totul se poate instala si monilioza. Prin urmare, daca luam fructul fara codita vom avea un pom mai sanatos.

