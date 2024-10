Cum sa cuceresti un barbat nascut in zodia Scorpion

1. Creează-ti un aer misterios

Acesta este sfatul numarul unu, caci Scorpionului ii place misterul, intriga. Cu cat te gaseste mai fascinanta, cu atat va dori sa te cunoasca mai bine. Nu ii spune totul din prima, lasa lucrurile descoperite unul cate unul. Da-i sansa sa rezolve un puzzle. Daca te prezinti in fata barbatului Scorpion ca o carte deschisa isi va pierde rapid interesul. Atentie, insa, sa nu duci lucrurile in extrema cealalta sis a incepi sa minti in vreun fel. Va da inapoi la primul semn ca nu spui adevarul.

2. Spune adevarul direct

Barbatul Scorpion nu va aprecia nicioada persoana care se joaca cu focul. In momentul in care isi pierde increderea in cineva, Scorpionul nu va mai acorda a doua sansa. Nici macar minciunile nevinovate nu sunt acceptate. Se va considera tradat. Mai bine spui adevarul direct. Va respecta franchetea, chiar daca e ceva rusinos la mijloc.

3. Stimuleaza-i libidoul

Nu trebuie sa arati bine ca in revista pentru a atrage un barbat Scorpion. Insa trebuie sa ai mult sex-appeal. Trebuie sa-ti pui in valoare erotismul ca sa-i stimulezi libidoul. Flirteaza, foloseste-te de contactul vizual astfel incat sa-ti citeasca gandurile. Atentie, insa, sa nu te duci nici in zona vulgara.

5. Arata-ti clasa

Scorpionilor le plac femeile demne, cu clasa, cu vointa si cu aspiratii. Nu iti fie teama sa iti arati planurile de viitor, astfel incat sa isi dea seama ca esti o perisoana cu intentii serioasa, cu ambitii.

6. Nu fi marioneta

Scorpionilor le plac femeile care nu isi sustin cu tarie punctele de vedere. Te va testa in repetate randuri si trebuie sa-ti arati ferm pozitia. Chiar daca ai auzit povestile ca Scorpionii sunt obsedati de control, nu trebuie sa fii marioneta lui care se supune fiecarui cuvant.

7. Nu fi indiscreta

Scorpionii au nevoie de intimitate si nu le place ca cineva sa-si bage nasul in treburile lor. Pentru a-l cuceri, castiga-i increderea si iti va spune el cum stau treburile, fara sa fie nevoie sa fii indiscrete. Nu trebuie sa se simta amenintat sau in nesiguranta in preajma ta.

