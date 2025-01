Clatiti gura cu apa calduta si sarata

Pana cand puteti ajunge la medicul dentist, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteti face este sa va clatiti gura cu apa calduta si sarata. Un amestec optim se obtine prin adaugarea unei jumatati de lingurita cu sare la un pahar cu 250 ml apa calduta. Clatiti gura cu acest amestec si nu inghititi, este recomandarea specialiștilor.

Compresa rece

Daca fata va este umflata, puneti-va un obiect cu gheata pe obraz, pentru ca s-ar putea sa va usureze durerea. Umflarea fetei ar putea insemna, de asemenea, ca aveti un abces, o punga cu puroi sau o carie adanca la radacinile dintelui. Acest lucru poate provoca o infectie grava la nivelul maxilarului si celorlalti dinti. Semnele includ febra si gingii inflamate.

Gheata

Luati o bucata de gheata in mana care se afla de aceeasi parte a corpului ca si dintele care va cauzeaza durerile. Tineti gheata in spatiul dintre degetul mare si aratator timp de 7 minute sau pana cand zona devine amortita. De ce functioneaza acest remediu? Cercetatorii cred ca gheata opreste semnale dureroase in creier.

Cuișoare

Acest remediu natural este unul din cele mai eficiente solutii care ataca durerea. Puneti ulei de cuisoare direct pe zona dureroasa sau inmuiati o bucatica de bumbac si impaturiti-o, dupa care o puneti in zona dintelui dureros si a gingiilor. Poate fi la fel de eficace ca si benzocaina

Tragerea uleiului

Aceasta practica antica hindusa consta in plimbarea uleiului in gura timp de 15-20 minute si scuiparea lui, la fel cum facem si cu apa de gura. Se foloseste, de obicei, ulei de floarea-soarelui, cocos sau susan, si prin aceasta tehnica se elimina toxinele din mucoasa bucala si nu numai.

imbunatateste sanatatea orala? Un mic studiu din India a constatat ca aceasta metodapoate trata gingivita, dar inca nu stie sigur daca este un adevarat remediu si pentru durerea de dinti.

Usturoi

Cand presezi un catel de usturoi, eliberezi alicina, un lichid uleios care este un adevarat luptator natural impotrivita bolii. Va usura durerea? Nu este clar acest aspect, insa cercetatorii spun ca uleiul de usturoi a fost folosit cu succes pentru a ajuta la vindecarea dintilor bolnavi in cazul copiilor. Mestecati o bucata de usturoi sau puneti feliute taiate din catelul de usturoi direct pe dintele dumneavoastra. Sunteti in siguranta – cu o mica exceptie, desigur, pentru respiratia ta.

Apa oxigenata

Cu o mare probabilitate, s-ar putea sa aveti, chiar acum, o sticla cu apa oxigenta in trusa ta de medicamente. Peroxidul de hidrogen este un remediu comun pentru problemele dentare. Nu este clar daca va va usura durerea de dinti, dar este un luptator puternic impotriva bacterilor si germenilor. Asigurati-va ca amestecati peroxidul cu apa, pentru ca – folosit in concentratie mare – va afecta dintii si gingiile, susțin specialiștii.