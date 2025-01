Iata cum te ajuta animalele de companie cand vine vorba de vampirism energetic, potrivit lui Mihail Platonov, autorul cartii “Vampirii si donatorii casei. Secretele protectiei energetice”. Vampirismul este pentru animale un fenomen temporar, ele avand capaciatatea de a-si completa energia din natura. Daca animalul tau de companie se gudura excesiv pe la picioarele tale fara vreun motiv anume, daca te priveste insistent in ochi fara sa clipeasca, sau daca manifesta prea multa agresivitate, provocandu-ti emotii negative si iritare, orice comportament inexplicabil al animalului poate fi o manifestare de vampirism.

Pisicile iau energie de la oameni dar numai cand trebuie si cat trebuie. Este suficient sa iti iei pisica in brate si sa-i atingi blanita moale, ca durerea de cap care te-a chinuit o zi intreaga sa dispara ca prin farmec. De ce? Pentru ca se normalizeaza presiunea sangelui din cauza careia te durea capul. Pisica este capabila sa absoarba energia de care nu ai nevoie la un moment dat, determinand vasele sanguine din corpul tau sa se ingusteze sau sa se relaxeze, in functie de tensiunea arteriala pe care o ai. Pisicile negre iau cam mult din energetica casei, scrie sursa.

Pisica este un exceptional dispozitiv energo-informational

Ea simte toate neregulile din organismul omului, dar nu “trateaza” pentru ca ar sti cum sa-si ajute stapanii, ci din cu totul alte motive. Dereglarile din organismul uman, durerile, sunt cauzate de modificarile potentialului energetic intr-o anumita regiune a corpului si aceste modificari sunt percepute foarte bine de catre pisici. Pisica este singurul mamifer care, pentru a trai, are mereu nevoie de o anumita cantitate de energie negativa. Nu se poate sa nu fi observat si tu ca pisicilor le place sa stea pe televizor, frigider, computer, masini de spalat in functiune, adica pe aparatura ce iradiaza in mediul inconjurator oscilatii electromagnetice negative. Cu cat mai mare este nivelul acestor oscilatii, cu atat mai fericita este pisica.

Omul, dimpotriva, pentru a se insanatosi, trebuie sa scape de energia negativa si sa-si normalizeze astfel sistemul energetic.

Pisica cand simte ca o anumita portiune a corpului omului este incarcata negativ, se duce si se asaza exact pe locul bolnav, se instaleaza comod si incepe sa se “incarce”. Inainte de a se aseza, unele pisici framanta cu labutele locul, pregatindu-si culcusul, iar acest masaj este si el foarte folositor pentru om. Cand burtica pufoasa si calda a pisicii se lipeste de locul bolnav, omul beneficiaza in egala masura si de termoterapie. Pisica ramane pe locul bolnav pana ce nu mai are ce lua de acolo. Daca energia negativa s-a epuizat sau daca pisica se simte “satula”, ea se ridica si pleaca.

Orice pisica va normaliza tensiunea arteriala, se va lupta cu afectiunile cardio-vasculare, daca nu sunt de origine organica, va vindeca gripa, angina, racelile, contuziile, cefaleea, insomnia, procesele inflamatoare din tesuturi si limfa, va alina suferintele in crizele de ficat si de stomac. Nu trebuie sa retii pisica daca ea vrea sa plece. Inseamna ca nu este gata sa “lucreze” sau ca a facut deja tot ce era necesar, scrie aceași sursă.

Cainii sunt donatori de energie

Ei nu iau energia negativa, dar suplimenteaza energia pozitiva. Cainii sunt ca niste acumulatori vii care pe masura ce dau din energia lor, se incarca imediat cu alta, noua. Cateii de culoare neagra nu influenteaza energetica casei pentru ca ei sunt donatori de energie.

Pentru caini viata fara miscare nu este viata. Procesele metabolice decurg foarte rapid in organismul lor, cainii trebuie sa aiba tot timpul o ocupatie, fie si numai alergatul dupa propria coada. Au nevoie, mai mult decat oricare alte animale, sa comunice in permanenta cu oamenii. Un caine lasat singur in apartament mai mult timp, se simte parasit si, daca i s-ar permite, nu s-ar indeparta niciodata de stapan.

Cainele cedeaza bucuros din energia sa, el este gata sa-i dea stapanului sau toate fortele sale, fara sa aiba de suferit din aceasta cauza, fara sa se simta epuizat sau slabit, pentru ca este capabil sa-si restabileasca imediat echilibrul energetic.

Iritarea, nervozitatea cainelui il impiedica sa doneze energie. Cainii nervosi, prost educati de stapanii lor, nu sunt capabili sa ajute, ci mai degraba fac rau. Energia lor vine in fascicole, haotic, procesul raspandirii energiei prin corpul uman are loc la intamplare, unele regiuni fiind suprasaturate, altele, dezavantajate. Rezultatul este varianta cea mai grava a dezechilibrului energetic. Un caine bolnav este ca un om bolnav, nu doneaza, ci ia energie sau, in cel mai bun caz, doneaza, dar incomplet. Orice modificare survenita in psihicul unui caine este semnul unei boli.

Daca ai un tonus scazut, esti obosit, somnolent, dar nu esti racit, nu ai dureri si nici vreo inflamatie oarecare, atunci ai nevoie de caine, nu de pisica.

Daca dupa “tratamentul” pisicii iti tiuie urechile, ai ameteli si esti somnolent, cheama-ti cainele.

Pentru un om bolnav, ideal ar fi sa aiba si pisica, si catel. Daca pisica este capabila sa anihileze procesele inflamatoare, sa inlature durerea, surescitarea, sa normalizeze tensiunea arteriala, cainele il ajuta pe om sa-si refaca puterile si sa-si ridice tonusul vital. Cand in casa exista si caine si pisica, ei ‘lucreaza” impreuna. Pisica isi ofera prima serviciile iar apoi intra in scena si cainele.

sursa: Sfatul Părinților