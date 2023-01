Drumul Național 7 s-a surpat lângă Boița pe DN 7, în zona Valea Oltului. Șoseaua a fost amenajată recent de constructorul Strabag din Austria.

"A aparut o surpare pe directia Valcea Sibiu pe partea in care drumul se invecineaza cu Oltul. Din vara, pe acest sector sunt lucrari de reabilitare facute de DEDP Brasov printr-o firma terta. S-a instalat un semafor pentru a dirija circulatia pe o banda, in zilele urmtatoare va interveni firma pentru a pune siguranta si in acest punct. Sunt mai multe probleme, a plouat mult, solul e imbibat de apa", a declarat purtătorul de cuvânt DRDP Brașov.

Compania austriacă este abonată la proiectele de consolidare din țara noastră. O altă lucrare importantă, o reprezintă Podul de peste Someș, cel mai mare proiect de infrastructura din ultimele trei decenii din Satu Mare. Deși au fost efectuate teste de rezistență, în conformitate cu planul tehnic, drumul care asigură accesul către pod a început să crape.

Crăpături uriașe au putut fi observate și în asfaltul turnat pe podul peste râul Someș.