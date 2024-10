Milton este considerat una dintre cele mai intense furtuni care s-au format în Atlanticul de Nord în ultimii ani. Acesta vine la doar două săptămâni după ce uraganul Helene a cauzat daune semnificative în SUA. Centrul Național pentru Uragane (NHC) preconizează că Milton va atinge uscatul ca un „uragan extrem de periculos” în statul Florida miercuri seara. Se estimează că ar putea lovi în apropierea orașului Tampa, care are o zonă metropolitană extinsă cu o populație de peste trei milioane de locuitori.

Pe scara uraganelor Saffir-Simpson, aceasta înseamnă că „va avea loc daune catastrofale” zonei, cu viteza vântului atingând 157 mph sau mai mult. Este posibil ca multe case să fie distruse și se preconizează că întreruperile de curent vor dura săptămâni sau luni, făcând zona nelocuită în viitorul apropiat, potrivit Serviciului Național de Meteorologie.

Locuitorilor din Florida li s-a spus să se pregătească pentru cel mai mare efort de evacuare din ultimii ani, guvernatorul Ron DeSantis avertizând că un „monstru” este pe drum.

Majoritatea comitatelor se află în stare oficială de urgență, iar evacuările au fost ordonate pe întreaga coastă de vest a Floridei.

(Foto: Un tânăr reacționează în timp ce valurile se prăbușesc pe promenada Malecon din Havana fenomen cauzat de trecerea uraganului Milton)

Autoritățile de gestionare a dezastrelor au emis o listă și o hartă a ordinelor de evacuare.

Astronauții din Stația Spațială Internațională au urmărit uraganul din spațiu, iar Matthew Dominick - un pilot al Marinei SUA pentru NASA - a împărtășit cu puțin timp în urmă imagini ale dezastrului natural iminent capturat de la Dragon Endeavour de la SpaceX.

Timelapse flying by Hurricane Milton today about 2 hours ago. Storm looks bigger but less symmetric than yesterday.



1/2000 sec, f8, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/XUjQEJPOGg