Reinstaurarea regulii majorității necesare pentru validarea rezultatelor referendumului. Înlocuirea miniștrilor cu probleme de integritate. Fără numiri la DNA și la Parchetul General în timpul interimatului lui Crin Antonescu.Nici o grațiere prezidențiala în perioada lui Crin Antonescu la Palatul Cotroceni. Demisia parlamentarilor incompatibili.



Aceste directive, trasate de Jose Barroso lui Ponta, nu au fost cuprinse într-un document oficial, ci a fost o lista care a fost discutata într-o întâlnire informală.



În 2013, președintele Traian Băsescu îl acuza pe Victor Ponta că are două "to do list", una de la preşedintele Comisie Europene, Jose Manuel Barroso, iar cealaltă de la Dan Voiculescu, şi că niciodată nu ştie care are prioritate.

„Voiculescu nu a fost la masă, la discuţie, dar a fost una din ţintele cu probleme, care trebuiau rezolvate. A fost în «to do list». Exact cum a primit. Ponta, are două liste, una de la Barroso şi una de la Voiculescu şi nu ştie niciodată care are prioritate. Dacă vrea să afle, îi spun eu: lista de la Barroso are prioritate.

De aceea şi-au imaginat că acum, după ce l-am plimbat ca sfintele moaşte pe plagiator, când va da lovitura în legislaţia anticorupţie, toată lumea va spune: «Îl cunoaştem!». Din păcate, ce nu a înţeles Victor Ponta, şi dacă mă întreba, îi spuneam, în nicio cancelarie nu a fost crezut. A rămas tot cel care a dat lovitura de stat şi a blocat Curtea Constituţională cu Ordonanţe de Urgenţă”, spunea Băsescu în cadrul unui interviu.



Declarațiile lui Traian Băsescu au venit după ce, Victor Ponta și Crin Antonescu au încercat să adopte prin Parlament Legea Amnistiei și modificări la codul penal prin care aleșii locali, magistrații și avocații primeau imunitate în fața parchetului anticorupție. Modificările au fost făcute în legislativ, în timp ce Victor Ponta ar fi fost plecat într-o deplasare externă la Johannesburg, unde a avut o întâlnire cu Barak Obama.

