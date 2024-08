Pavel Durov, CEO-ul Telegram, care nu a fost căsătorit niciodată, a făcut recent o declarație surprinzătoare, spunând că are mai mult de 100 de copii biologici. Această informație a lăsat milioane de urmăritori șocați.

Antreprenorul IT rus, în vârstă de 39 de ani, a povestit că a început să doneze spermă acum 15 ani pentru a-și sprijini un prieten care întâmpina dificultăți în a avea copii.

Într-o postare pe Telegram, Durov a scris: „În urmă cu cincisprezece ani, un prieten de-al meu m-a abordat cu o cerere ciudată. Mi-a spus că el și soția lui nu puteau avea copii din cauza unei probleme de fertilitate și mi-a cerut să donez spermă la o clinică pentru ca ei să aibă un copil. Am râs în hohote înainte să realizez că vorbea foarte serios. Șeful clinicii mi-a spus că „materialul donator de înaltă calitate” era insuficient și că era datoria mea civică să donez mai mult spermă pentru a ajuta anonim mai multe cupluri. Acest lucru părea suficient de nebunesc pentru a mă face să mă înscriu pentru donarea de spermă”. El a spus că astăzi, în 2024, activitatea sa anterioară de donare a ajutat peste 100 de cupluri din 12 țări să aibă copii.

„Mi s-a comunicat că numărul meu de copii biologici depășește 100.”

Reacționând la dezvăluirea lui Durov în stilul său umoristic caracteristic, miliardarul Elon Musk a postat un mesaj pe X (fostul Twitter), spunând: „Rookie numbers lmao - Genghis Khan” (numere de începător - Genghis Khan)

Ginghis Han, recunoscut ca unul dintre cei mai mari cuceritori din istorie, a extins teritoriul său pe o mare parte din Asia, punând astfel bazele Imperiului Mongol. Se estimează că a avut un număr semnificativ de descendenți. O cercetare publicată în Jurnalul American de Genetică Umană, sub titlul „Moștenirea genetică a mongolilor”, a relevat că aproximativ 0,5% din bărbații din întreaga lume poartă o legătură genetică cu Ginghis Khan.

Musk are 12 copii cu trei femei. La începutul acestui an s-a aflat că are un nou copil cu Shivon Zilis, director la Neuralink.