Statul pierdea mulţi bani la buget, peste 2 procente din Produsul Intern Brut, numai din cauza contrabandei cu ţigări. “Romania in acest moment a ajuns sa fie controlată de un sistem care nu a mai fost din '89 încoace. Au mai existat cazuri de corupție, dar un sistem care sa controleze tot nu. Acest sistem ne conduce pe noi toți.”, spunea un fost premier in anul 2011. Era anul în care un scandal uriaș de corupție, care ajungea până la șeful de atunci al ANAF, Sorin Blejnar, a lăsat după aproape un deceniu o serie de enigme demne de poveștile mafiote: cine era “regina” spăgii din vămi? Cum a dispărut Codruț Marta, mâna dreaptă a lui Blejnar? A acoperit SRI sistemul, la semnalul fostului număr 2 in servicii, Florin Coldea?