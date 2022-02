● Caz șocant în pandemie. Cine este bărbatul care suferă de COVID, de peste un an

„Trăim într-o lume în care este mai de preț să vezi ce au făcut ceilalți decât să faci tu un anumit lucru. Noi găsim în noi ceea ce alții ascund și vedem la ei ceea ce noi ascundem. Eu nu îmi permit să critic sistemul.

Am ajuns la concluzia că avem o singură viață, scurtă, și atunci fiecare ar trebui să ne întrebăm ce am putea face mai mult pentru fericirea proper și pentru fericirea celorlalți Trebuie să ai un scop în viață. Dacă noi nu avem un scop în viață, nu putem lucra nicicum. S-a ajuns aici pentru că asta am vrut.

Eu consider că sistemul închide dialogul. Oamenii sunt pregătiți pentru a trăi în minciună. Eu nu prea cred în ideile noi, ci în ideile fixe.

Eu nu m-am vaccinat. Noi am uitat arta autolimitării. Am fost aruncați într-o existență care are posibilitatea de a fi dușmănoasă. Pandemia ar putea fi o acțiune din asta.

Lumea e pe cale să piardă un lucru foarte important: gândirea logică. Nu au trecut nici 6 ani și lumea a pierdut gândirea logică”, a precizat maestrul Dorel Vișan, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.