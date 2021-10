A fost surpriza alegerilor locale, în septembrie 2020, atunci când a devenit primarul Timișoarei cu un număr important de voturi. Născut și crescut în Germania, cu un aer de proaspăt european, Dominic Fritz a fost privit ca o mare speranță de către locuitorii orașului de pe Bega.

Lucrurile nu au stat, însă, așa cum s-au așteptat cei mai mulți, pentru că scandalurile s-au ținut scai de proaspătul edil. Azi, la un an de când a preluat frâiele orașului de pe Bega, Dominic Fritz adună critici din toate părțile.

Unul din marile scandaluri care l-au vizat pe edil a fost legat de domiciliul său. Dominic Fritz este singurul primar din România, care la momentul câștigării alegerilor în Timișoara, nu avea domiciliul în oraș. Aceasta fiind una dintre condițiile obligatorii pentru a ocupa fotoliul de primar. Fritz avea doar rezidență, iar soția sa figurează și în prezent cu domiciliul în China.



FRITZ, DESPRE SCANDALUL DOMICILIULUI

"Timişorenii nu au ales un paşaport, ci au ales un om care să aducă rezultate, aceasta este ideea europeană. Aşa cum mulţi români au ales să locuiască în alte ţări, aşa eu am ales să fac din Timişoara casa mea", se lăuda Fritz la început de mandat. (SURSA: zf.ro)

Numai că, edilul și consilierii locali de la USR-PLUS au refuzat să își facă publice domiciliile și diplomele de studii, chiar dacă erau obligați printr-o hotărâre a Consiliului Local, declanșând un adevărat scandal. Fritz spunea la acea vreme că decizia nu înseamnă transparență, ci scandal politic.

CUM SE APĂRĂ FRITZ DE CONSILIERI

„Am constatat azi, cu regret, că în Consiliul Local Timișoara s-a format o coaliție conjuncturală între PNL, PSD și Pro România al cărei obiectiv este să-mi caute mie domiciliul, nu să lucreze pentru Timișoara”, este de părere Fritz. (SURSA:Realitatea.net)

Recent, Fritz s-a mutat în casă nouă. Doar terenul este pe numele lui, iar casa pe numele soției, care nu este cetățean al Uniunii Europene. Drept urmare, nu are dreptul să dețină terenuri. Numai că locuința, în valoare de 330.000 de euro, scrie presa, nu este branșată la sistemul centralizat, iar Fritz a fost vizat de un alt mare scandal. Se știa încă din vară că Societatea de termoficare din Timişoara, Colterm, va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor pe care le are la E.ON. Și așa s-a și întâmplat. Astfel, Fritz s-a asigurat, în timp ce 50 de mii de abonați suferă în prezent de frig în propriile case.

Azi, primarul Dominic Fritz se apără și spune că a cerut ajutor Guvernului de mult timp și că a atenționat că fără o implicare din bugetul de stat, Timișoara nu va putea trece această iarnă.

Totuși, în primvară, Dominic Fritz a numit un director la Colterm deși avea o condamnare penală. Ulterior numirii sale, noua conducere a cumpărat o maşină de lux pe motiv că-i trebuie în deplasările în interes de serviciu. Asta în ciuda faptului că societatea avea datorii de peste 300 de milioane de lei. La scurt timp după ce a ajuns în fruntea Colterm, directorul pus de Fritz a fost eliberat din funcţie.

Fritz a intrat în conflict cu proprii subalterni, după ce a simplificat organigrama intituției pe care o conducea și a desființat 80 de posturi, dintre care 10 de conducere. Paradoxal, în același timp anunța că se fac angajări. A fost dat în judecată de 33 de angajați ai primăriei, iar instanța le-a dat dreptate, suspendând actul administrativ.

Și în acest caz, Fritz ia o decizie criticată intens în presă. Angajează o firmă de avocatură care să îl apere în fața angajaților supărați. Serviciile firmei, plătite însă, din bani publici.

FRITZ ANGAJEAZĂ AVOCAȚI PE BANI PUBLICI

„Primăria Municipiului Timişoara a finalizat procedura de achiziţie a serviciilor de asistenţă/reprezentare în instanţă definite conform (…) Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara (…) privind avizarea contractării serviciilor juridice de reprezentare în instanţă pentru litigiile care izvorăsc din punerea în executare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara din 15.06.2021. Valoarea estimată a contractului este de 99.000 lei fără TVA”, a anunțat Biroul de presă al Primăriei Timişoara, prin intermediul unui comunicat. (SURSA: Biroul de presă al Primăriei Timişoara)

O decizie anunțată de Dominic Fritz i-a determinat pe social democrații timișoreni să îl acuze pe primar de un "nivel precar şi rudimentar de pregătire". Fritz a anunțat nici mai mult nici mai puțin decât TRIPLAREA impozitelor pe clădiri. PSD s-a opus atunci și i-a dus aminte edilului că, la preluarea mandatului de primar vorbea despre o "relaxare" cu privire la taxele și impozitele cetățenilor.

MĂSURILE LUI FRITZ, CONTESTATE DE OPOZIȚIE

„Relaxarea” propusă timișorenilor – în varianta useristă – vizează păstrarea plafoanelor maxime la impozitele pentru agenții economici și triplarea lor pentru persoanele fizice! (...) „Triplarea sa este aberantă şi nocivă, iar argumentul domnilor Dominic Fritz şi Matei Creiveanu (n.r. – city managerul municipiului), că s-ar elimina o inechitate în raport cu persoanele juridice demonstrează un anumit nivel precar şi rudimentar de pregătire şi viziune economică de dreapta, în condiţiile în care o persoană fizică plăteşte lunar la stat un procent de 10,5% din veniturile din închiriere, în timp ce o firmă are o cotă de impozitare de 1%”, argumentează social-democraţii timişoreni. (SURSA: Comunicat de presă PSD Timiș)

Între timp, la Timișoara avem taboul dezastrului. 50 de mii de abonați nu au apă caldă și căldură, bolnavii stau cu plăpumi în spitale, iar nou-născuții sunt ținuți în incubatoare din cauza frigului. Un bărbat, care se încălzea la aragaz, a fost găsit mort în casă, intoxicat cu monoxid de carbon, iar fiica lui a ajuns în stare gravă la spital.

După tragedie, reprezentanții primăriei au anunțat că au găsit o soluție temporară, astfel încât să fie asigurată încălzirea. S-au înțeles cu un furnizor de gaz, care urmează să livreze o cantitate limitată.