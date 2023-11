Cristian Tudor Popescu a reacționat dur în scandalul vaccinurilor anti-COVID. Jurnalistul a sancționat clasa politică din România și a declarat că multe dintre personajele pe care le-a susținut l-au "vaccinat pe viață împotriva virusului încrederii în vreun politician". El a comparat reacția fostului premier Florin Cîțu cu a lui Vlad Voiculescu de când întreaga schemă a ieșit la lumină.

"Acum, când DNA solicită ridicarea imunității (...) e de observat că reacțiile lui Cîțu și Voiculescu sunt diferite. Cîțu și-a dat demisia din grupul senatorial liberal (...) în vreme ce îngerașul Vlăduț, împreună cu USR, chirăie că DNA i-a făcut dosar la comanda PSD", scrie CTP pe Facebook.

Mai mult de atât, acesta susține că Vlad Voiculescu l-a sunat să se întâlnească. Politicianul voia sfaturi despre activitatea sa politică.

"Când n-a mai fost ministru, Vlad Vociulescu m-a sunat și mi-a solicitat o întâlnire. În care m-a rugat să-l sfătuiesc cu privire la activitatea sa politică. Am acceptat. Am stat de vorbă de vreo 10 ori (...) După ce a încercat în ultimul moment, când era demis, să-i dea în gât pe Cîțu și pe liberali, s-a orientat spre cursa Primăriei Capitalei. Atunci am văzut cât de flămând de funcții era"

Florin Cîțu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăiă sunt suspectați că ar fi luat nejustificat peste 50 de milioane de doze de vaccin în perioada pandemiei. Cei trei sunt bănuiți de abuz în serviciu.