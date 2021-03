Reamintim că, pe 22 ianuarie, fostul șef de la serviciul Omoruri al Poliției Capitalei, Radu Gavriș și Codruț Popoiu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București au fost filmați în timp ce petreceau la un restaurant din București, alături de alte peste 20 de persoane. Unul dintre participanții la eveniment se afla în perioada de carantină. Agenții au descins de urgență la fața locului și au dat amenzi.

„Nu a fost absolut nicio petrecere, a fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere după-amiază. Hanul lui Manuc are o formă de terasă. Dacă am încălcat legea, nu-i nicio problemă, să fiu sancționat contravențional. Nu am fost la masă cu mai multe persoane decât prevede legea. Eu consider că am fost într-un spațiu deschis, conform definiției legale. Nu am fost la masă cu oameni politici, oameni de afaceri, interlopi. Nu am făcut nimic”, a declarat Radu Gavriș.

După incident, Gavriș a pierdut funcția de coordonator al acțiunilor împotriva Covid.