Cei care doresc să rămână asigurați în sistemul de sănătate trebuie să depună o declarație la ANAF și să achite o contribuție anuală de 2.430 de lei.

Ce trebuie să facă foștii coasigurați:

Depunerea Declarației Unice (formular 212) la ANAF

Plata contribuției anuale la sănătate (CASS): 2.430 lei/an, echivalentul a 10% din salariul minim pe 6 luni. Acestă sumă pe poate achita fie integral, la depunerea declarației, fie în două tranșe: 25% la început (607,5 lei) și 75% până la 25 mai 2026 (1.822,5 lei)

Ce se pierde dacă nu se plătește:

Accesul la consultații, analize, investigații, rețete compensate și internări

Se păstrează doar accesul la serviciile de urgență

Singurele exceptate sunt persoanele cu boli cronice incluse în programele naționale (diabet, cancer etc.) vor continua să beneficieze de tratamente gratuite, chiar dacă nu plătesc CASS.