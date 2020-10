Cristian Popescu Piedone bate palma cu PSD după negocieri pentru majoritate în Consiliul local la Sectorul 5

„Având în vedere că PSD are numărul cel mai mare de consilieri in Consiliul locale Sector 5, am ales să discut primii cu domniile lor, pentru o posibilă majoritate în Consiliul local. Ne-am expus părerile reciproc, atât eu, cât și dl Marcel Ciolacu. Consider că discuțiile s-au incheiat. Se va forma o majorittate PPU (sl)-PSD în cadrul Consiliului local Sector 5. Am pus câteva condiții la formarea acestui Consiliu: fără politică. Singura politică - a cetățeanului și în interesul cetățeanului Sectorului 5. Voi discuta în continuare și cu celelalte formatiuni politice care doresc să colaboreze în interesul cetățenilor”, a declarat Piedone, marți, de pe treptele sediului PSD din Kiseleff.

Cristian-Victor Piedone Popescu a câștigat Primăria Sectorului 5, unde a candidat din partea Partidului Puterii Umaniste social-liberal (PPU sl). Popescu Piedone a obținut 28,08% din voturile celor din Sectorul 5, potrivit rezultatelor finale la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Fostul primar social-democrat Daniel Florea a obținut 25,63 %, iar candidatul liberalilor Cristian-Tudor Băcanu - 25,24 %.

Dintre cele 27 de mandate de consilieri locali de la Sectorul 5, PSD a obținut 10, PNL - 6, USR-PLUS - 5, Partidul Puterii Umaniste social-liberal (PPU sl) - 4, PMP - 2.

Actualul primar ales al Sectorului 5 și fost primar al sectorului 4 a fost condamnat în prima instanță la opt ani și jumătate de închisoare în dosarul Colectiv, pe 16 decembrie 2019. Di nfuncția de la Sectorul 4 a plecat la cinci zile după tragedia din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, după ce mii de oameni i-au cerut demisia în stradă. A demisionat de la primărie în aceeași zi în care Cabinetul Ponta a plecat de la Guvern. Piedone declara atunci, în 4 noiembrie 2015, că demisionează „în semn de respect față de victimele tragediei”. Curtea de Apel Bucuresti a reluat, pe 30 septembrie dezbaterile in cazul apelurilor din dosarul Colectiv.