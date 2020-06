Cristi Danileț, despre politizarea Justiției și „bulibășeala” legislativă: Toate partidele au mimat reforma. Numirile consilierilor de la Curtea de Conturi, decise politic

Reforma din Justiție și restartarea sistemului judiciar

„Toate partidele politice care s-au rotit pe la guvernare au mimat reforma. Justiția a fost aruncată în aer. Legile justiției au ajuns batjocură pentru politicieni”

„Este clar că e nevoie de o reformă profundă. În absenta unei justitii independente nu putem vorbi de o democratie autentica.

Din nefericire, toate partidele politice care s-au rotit pe la guvernare au mimat un fel de reforma, dând cu o mână și luând cu cealaltă.

Cea mai groaznică anti-reformă a avut loc acum doi ani când legile justitiei au fost masacrate. Erau acele legi care in urma cu 15 ani ne ajutau sa intram mai repede in UE si care au ajuns azi un fel de batjocura pentru politicieni, care le-au masacrat acum doi ani , ceea ce a atras atentia intregii Europe ca ceva se intampla in România: cineva reincearca sa puna mana pe justitie.

De ce?

Pentru ca in ultimii 10-12 ani, justitia independenta a reușit sa duca in spatele gratiilor personaje extrem de importante, oameni politici, de afaceri, care pana deunazi erau deasupra legii, și , dându-și seama ca justitia independenta le poate veni la un moment dat de hac, anumiti politicieni au crezut ca trebuie sa puna din nou mana pe justitie.

Problemele Secției speciale și Curții Constituționale

Oamenii si-au creat o speranta în justitie, care a ajuns sa fie aruncata in aer. Cine a mai vazut sute, mii de oameni iesind in piata si sprijinind justitia, CSM, CCR, Inalta Curte? Amintesc miscarile de strada din 2010, 2012, 2014, 2015. Am ajuns dupa 2018 sa ne intrebam ce se intampla cu justitia, ce mai e cu DNA, cu Inalta Curte. Asistam neputinciosi la critici din afara care nu sunt preluate de parlamentarii români. Avem o sectie speciala care trebuia desfiintata de un an de zile, cand a aparut primul raport MCV critic. Nu s-a intamplat nimic. Am avut un judecator la CCR care a stat peste noua ani, nu s-a intamplat nimic (Petre Lăzăroiu și-a terminat mandatul la CCR după 11 ani, în iunie 2019 - n.red.), am avut DNA decapitat, un DIICOT decapitat, am asistat la o condamnare rusinoasa la CEDO, nu s-a intamplat nimic (CEDO a stabilit în mai 2020 că decizia CCR din iulie 2018 a fost abuzivă în cazul obligării demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA - n.red.).

„Ni se închide gura. Judecătorii nu mai au voie să vorbească, nu ați mai văzut procurori vorbind, suntem trecuți pe linie moartă. Ni se dau pensii pentru debarcarea noastră”

Practic e un sistem care nu raspunde in fata nimanui. Ni se inchide gura, judecatorii care vorbesc primesc anchete, li se deschid dosare disciplinare de Inspectia Judiciara, primim comunicate de presa din partea CSM in care ni se spune sa tacem din gura. Judecătorii nu mai au voie sa vorbeasca, nici nu ati mai vazut procurori vorbind, suntem cumva trecuti pe linie moarta.

Ar trebui la un moment dat restartat totul, începand cu justitia. (...) Multi magistrati cu 20-25 de ani vechime suntem incurajati sa plecam din sistem, ni se dau pensii doar pentru a reusi debarcarea noastra (...), noi fiind generatia care am ajuns practic sa condamnăm oameni care erau deasupra legii”, a spus Danileț.

Numirile politice din Justiție și calitatea legilor făcute de Parlament

„Legea are probleme crase de concepere. Sistemul legislativ - deficitar. Dosare suspendate din cauza bulibășelii legislative”

„Cei din generația mea sunt bine pregătiți. (...) Magistratul român lucrează cu legea, iar legea are probleme crase de concepere a ei. Politica penală este necunoscută sau aș îndrăzni să spun că ocrotește infractorul, nicidecum victima. O grămadă de legi pică la CCR sau din cauza multor legi avem condamnări la CEDO, deci calitatea este execrabila la foarte multe reglementari.

Și nu e nici de mirare daca vedem că majoritatea institutiilor de varf din România sunt ocupate de oameni numiti politic. Ma refer la judecatorii Curtii Constitutionale, pentru care nu există criterii clare de performanță în urma carora ei sa ajunga acolo.

„Partidele s-au ințeles cum să fie numiți cei 6 consilieri de la Curtea de Conturi, fără un anunț public despre ocuparea posturilor”

Numirea consilierilor de la Curtea de Conturi. Ma refer, de exemplu, la consilierii Curții de Conturi. În sase institutii esentiale ale statului se fac in aceste zile numiri politice la vârful lor, inclusiv la Curtea de Conturi. Nu a fost anuntat vreun post public ca sunt șase posturi de consilieri care trebuie ocupate in aceste zile, însă partidele s-au inteles deja intre ele cum sa fie aceste numiri. Și ma intreb, cum putem noi, magistratii, sa facem dreptate, sa facem justitie, sa se recupereze prejudicii de sute de milioane de euro cand legile sunt cenzurate, interpretabile, cad la CCR, numirile unor oameni de la varf sunt politice.

„Majoritatea toxică din CSM a decis menținerea Secției speciale”

Recunosc aici ca si noi, magistratii avem o problema, pentru ca am ajuns sa alegem niste oameni in CSM care nu mai reprezinta interesele justitiei, habar nu am ale cui interese le reprezinta, si ma refer chiar la mult discutata sectia speciala. Noi, magistratii, 80 la suta, am decis, prin vot democratic, ca aceasta sectie sa nu mai poate fi pastrata in sistemul judiciar, iar o majoritate toxica din CSM a decis nu, noi hotaram altfel, sa dam un aviz favorabil mentinerii acestei sectii. Este inexplicabil pentru mine.

Din pacate, avem o atitudine conservatoare in CSM care nu are de-a face cu reforma in jusititie, și astfel s-au blocat numirile in sistem, nu avem judecatori tineri in sistem de un an si jumatate, pensionarile sunt pe banda rulanta, pentru ca e discutia cu pensiile speciale. Inspectii judiciare, inclusiv pentru delict de opinie, ceea ce pana anul trecut nu s-a intamplat. De anul trecut, toti judecatorii si procurorii care au iesit la proteste, au dat interviuri, toti sunt anchetati disciplinar si ma intreb cum mai poate fi sustinuta reforma justitiei din interiorul sistemului?!

Avem de partea noastra opinia Comisiei de la Venetia, rapoarte MCV, ale Greco, insa sistemul intern legislativ este deficitar: nu reusim sa trecem reformele necesare pentru o justitie adevarata.

Sunt o gramada de dosare care s-au blocat in instantele dinRomânia, care au sfarsit prin eliminarea unor probe, sunt probe eliminate din dosare ca urmare a deciziilor CCR, sunt dosare suspendate pe rolul Inaltei Curți din cauza bulibaselii legislative.

Sunt oameni vinovati care nu vor putea fi trasi la raspundere, sunt prejudicii care nu vor putea fi recuperate și pana la urma cetateanul obisnuit, care plateste taxe si impozite, el va avea de suferit”, a mai spus judecătorul Cristi Danileț, marți seară, la „Jocuri de putere”, de la Realitatea PLUS.